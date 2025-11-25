- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1612
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна погодилася на мирний план у Женеві — Стармер
Стармер повідомив, що більшість плану США влаштовує Київ.
Президент Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану США може бути прийнято.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News.
Він каже, що Україна запропонувала «деякі конструктивні зміни» до мирної пропозиції.
«Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир (Зеленський — Ред.), можна прийняти», — додає Стармер.
Він закликав лідерів «коаліції охочих» підтвердити свої зобов’язання щодо потенційної миротворчої операції в Україні. За словами прем’єра, багатонаціональні сили відіграватимуть «життєво важливу роль» у гарантуванні безпеки України.
«Я закликаю колег… підтвердити свої національні зобов’язання, оскільки нам потрібно забезпечити наявність найпотужніших можливостей, найретельніших планів. Ми також обговоримо наступні кроки з американськими військовими щодо їхнього власного планування. І ми повинні повернутися до цього з вагомими політичними гарантіями, щоб показати Росії, що ми серйозно налаштовані реагувати на будь-яке порушення», — сказав Стармер.
На завершення він пообіцяв, що Велика Британія надішле Україні більше ракет ППО найближчими тижнями.
Нагадаємо, що в Білому домі заявили про зрушення в підготовці «мирного плану».