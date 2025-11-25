ТСН у соціальних мережах

Політика
80
1 хв

Розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих щодо України: що обговорюватимуть

Учасники обговорюють розвиток мирного плану для України та координацію міжнародної підтримки майбутньої угоди.

Кирило Шостак
Коаліції охочих

Коаліції охочих / © Associated Press

Розпочалась онлайн-зустріч Коаліції охочих, присвячена обговоренню розвитку мирного плану щодо України.

Про це повідомляє Sky News.

За даними організаторів, у телефонній конференції беруть участь лідери Великої Британії та Франції — Кір Стармер та Еммануель Макрон — а також представники понад 30 країн. Учасники коаліції взяли на себе зобов’язання підтримувати будь-яку майбутню мирну угоду та сприяти її реалізації.

Метою зустрічі є координація міжнародних зусиль для забезпечення стабільності та підтримки переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

Раніше повідомлялось, Трамп і Зеленський готуються до вирішальних переговорів. Президенти можуть зустрітися у Вашингтоні цього тижня, щоб узгодити остаточні деталі 19-пунктної угоди щодо України.

