Розпочалася віртуальна зустріч Коаліції охочих щодо України: що обговорюватимуть
Учасники обговорюють розвиток мирного плану для України та координацію міжнародної підтримки майбутньої угоди.
Розпочалась онлайн-зустріч Коаліції охочих, присвячена обговоренню розвитку мирного плану щодо України.
Про це повідомляє Sky News.
За даними організаторів, у телефонній конференції беруть участь лідери Великої Британії та Франції — Кір Стармер та Еммануель Макрон — а також представники понад 30 країн. Учасники коаліції взяли на себе зобов’язання підтримувати будь-яку майбутню мирну угоду та сприяти її реалізації.
Метою зустрічі є координація міжнародних зусиль для забезпечення стабільності та підтримки переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.
Раніше повідомлялось, Трамп і Зеленський готуються до вирішальних переговорів. Президенти можуть зустрітися у Вашингтоні цього тижня, щоб узгодити остаточні деталі 19-пунктної угоди щодо України.