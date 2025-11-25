- Дата публикации
Украина согласилась на мирный план в Женеве — Стармер
Стармер сообщил, что большинство плана США устраивает Киев.
Президент Зеленский считает, что большинство текста мирного плана США могут быть приняты.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.
Он говорит, что Украина предложила некоторые конструктивные изменения к мирному предложению.
«Я действительно считаю, что мы двигаемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в большинстве своем большинство текста, как отмечает Владимир (Зеленский — Ред.), можно принять», — говорит Стармер.
Он призвал лидеров «коалиции желающих» подтвердить свои обязательства по потенциальной миротворческой операции в Украине. По словам премьера, многонациональные силы будут играть «жизненно важную роль» в обеспечении безопасности Украины.
«Я призываю коллег… подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам нужно обеспечить наличие самых мощных возможностей, тщательных планов. Мы также обсудим следующие шаги с американскими военными по их собственному планированию. И мы должны вернуться к этому с вескими политическими гарантиями, чтобы показать России, что мы серьезно настроены реагировать на любое нарушение», — сказал Стармер.
В завершение он пообещал, что Великобритания пришлет Украине больше ракет ПВО в ближайшие недели.
Напомним, что в Белом доме заявили о сдвигах в подготовке «мирного плана».