Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Президент Зеленский считает, что большинство текста мирного плана США могут быть приняты.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.

Он говорит, что Украина предложила некоторые конструктивные изменения к мирному предложению.

«Я действительно считаю, что мы двигаемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в большинстве своем большинство текста, как отмечает Владимир (Зеленский — Ред.), можно принять», — говорит Стармер.

Он призвал лидеров «коалиции желающих» подтвердить свои обязательства по потенциальной миротворческой операции в Украине. По словам премьера, многонациональные силы будут играть «жизненно важную роль» в обеспечении безопасности Украины.

«Я призываю коллег… подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам нужно обеспечить наличие самых мощных возможностей, тщательных планов. Мы также обсудим следующие шаги с американскими военными по их собственному планированию. И мы должны вернуться к этому с вескими политическими гарантиями, чтобы показать России, что мы серьезно настроены реагировать на любое нарушение», — сказал Стармер.

В завершение он пообещал, что Великобритания пришлет Украине больше ракет ПВО в ближайшие недели.

Напомним, что в Белом доме заявили о сдвигах в подготовке «мирного плана».