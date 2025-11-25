Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хочет закончить войну как можно скорее и, если возможно, на условиях России. Но ему не дадут этого сделать.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Его партийные коллеги впервые за его второй срок президентства серьезно показывали свою позицию, что они не согласны с его отступлением для России в последние дни.

«На этот раз мы слышали от разных людей, достаточно большое количество, от разных конгрессменов, сенаторов и так далее, которые говорили: "Это не наш план, это план России". Это план капитуляции Украины", и так далее. То есть для Трампа это, конечно, очень неприятно", - отметил Дикинсон.

И это тоже неприятно для Джей Ди Венса, который вчера много писал, что он «очень удивлен жесткостью реакции между своими коллегами в Республиканской партии».

И Трамп, отмечает Дикинсон, тоже это чувствует, но он об этом не говорил направлении.

«Он только говорил, что его никто не благодарит, украинцы не благодарят, европейцы не благодарят, все его просто плюют на него, бедный Трамп. Но, конечно, он понимает, что все против его плана, кроме России. И у него, в конце концов, не получится. Но, конечно, он расстроен, он хотел бы закончить войну как можно скорее. И если можно, конечно, на выгодных для России условиях», — заключил он.

Ранее речь шла о том , сколько раз Зеленский благодарил Трампу и США . Да, CNN привел детальный фактчек.

Журналисты привели не менее 78 примеров, когда Владимир Зеленский благодарил Штаты и их руководство. Лидер Украины делал это лично и через соцсети. Он отмечал помощь США, американцев и Трампа непосредственно в Украине, находясь в США и во время поездок в другие государства.

