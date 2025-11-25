Сколько раз Зеленский благодарил США и лично Трампа: фактчек от CNN

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский десятки раз выражал благодарность США с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. И Зеленский неоднократно лично благодарил президента США Дональда Трампа с тех пор, как тот снова был избран на должность прошлой осенью. Журналисты сделали фактчек и привели 78 примеров благодарности со стороны украинского лидера.

Об этом сообщает CNN.

Трамп 23 ноября заявил в соцсетях, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия» по войне. Такой комментарий совсем не соответствует реальности. Зеленский многократно — 78 таких случаев приведены ниже — благодарил Соединенные Штаты с начала российского полномасштабного вторжения в начале 2022 года. И после повторного избрания Трампа прошлой осенью президент Украины неоднократно выражал благодарность лично ему.

Реклама

Зеленский делал это в соцсетях, иногда обозначая аккаунт Трампа. Он благодарил его непосредственно. Украинский лидер выражал благодарность назначенцам президента США и членам Конгресса. Он говорил это и в Украине, и в Соединенных Штатах, и во время поездок в другие государства.

Более того — Зеленский делал это буквально на прошлой неделе.

«Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу», — сказал президент Украины на прошлой неделе в Киеве госсекретарю армии США Дану Дрисколлу, согласно официальному сообщению, обнародованному его офисом.

«Я также выражаю глубокую благодарность американским компаниям, Министерству энергетики и президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу», — заявил Зеленский на пресс-конференции на прошлой неделе в Греции, благодаря главу Белого дома за усилия по обеспечению Украины энергоресурсами.

Реклама

Он также добавил: «Мы благодарны народу Соединенных Штатов и президенту еще раз».

Меньше чем через три часа после того, как Трамп 23 ноября утром распространил ложное утверждение о якобы отсутствии благодарности от Зеленского, украинский президент опубликовал в X: «Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая — начиная с „Джавелинов“ — спасает жизни украинцев».

Однако это была далеко не первая такая публикация. Только в X Зеленский обнародовал более 40 сообщений с благодарностями в адрес США и их руководителей.

«Я благодарен президенту Трампу за тесное сотрудничество с Соединенными Штатами», — писал Зеленский в сентябре.

Реклама

«Мы благодарны президенту США за все усилия для справедливого и прочного мира», — отметил он в августе.

«Я поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Мы — в Украине — благодарны за всю оказанную поддержку», — написал он 4 июля.

«Я благодарен президенту Трампу», — добавил он после телефонного разговора с лидером США в мае.

Ложное утверждение Трампа прозвучало после того, как Зеленский раскритиковал 28-пунктный план администрации Трампа по завершению войны, предусматривающий ряд уступок России. Оно также перекликалось с напряженной встречей в феврале, во время которой президент США сказал украинскому коллеге: «Ты должен быть благодарным».

Реклама

В день этой встречи CNN обнародовало перечень случаев, когда Зеленский благодарил или иным образом выражал благодарность США, их должностным лицам или американскому народу за помощь во время войны. Теперь этот список дополнили еще 44 новыми примерами, часть из которых собрана за последующие месяцы, а часть — выявлена в предыдущих эпизодах войны.

Этот перечень не является исчерпывающим. В частности, большинство публичных заявлений Зеленского на украинском языке в период войны не анализировались, а о его словах во время закрытых встреч, разумеется, ничего неизвестно. В список добавлено несколько случаев, когда Офис президента сообщил, что Зеленский выразил благодарность США на частной встрече, поскольку такие официальные сообщения также являются публичной формой благодарности.

Благодарности Зеленского в 2022 году

21 января 2022 года, в X:

«Спасибо президенту США за беспрецедентную (американскую) дипломатическую и военную поддержку для (Украины).»

Реклама

16 марта 2022 года, выступление перед Конгрессом США:

«Дамы и господа, друзья, Украина благодарна Соединенным Штатам за их мощную поддержку, за все, что ваше правительство и ваш народ сделали для нас — за оружие и боеприпасы, за обучение, за финансы, за лидерство в свободном мире, что помогает экономически давить на агрессора. Я благодарен президенту (Джо) Байдену за его личное участие, за его искреннее стремление защищать Украину и демократию по всему миру. Я благодарен вам за резолюцию, которая признает всех, кто совершает преступления против Украины, против украинского народа, военными преступниками».

16 мая 2022 года, обращение к студентам американских колледжей:

«Есть государства, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу. Остановить агрессию. Гарантировать силу международного права. Именно эту роль выбрали Соединенные Штаты, и я очень благодарен вашему народу и вашим лидерам за этот выбор».

Реклама

1 июля 2022 года, в X:

«Приветствую историческое решение США предоставить (Украине) новый пакет помощи в сфере безопасности, включая современные системы ПВО. Спасибо президенту США за его неизменное лидерство и поддержку (Украины) в ее борьбе против агрессора. Вместе — к победе!»

19 августа 2022 года, в X:

«Высоко ценю очередной пакет американской военной помощи объемом 775 миллионов долларов. Спасибо президенту США за это решение! Мы сделали еще один важный шаг к поражению агрессора. (Украина) будет свободной!»

Реклама

12 декабря 2022 года, обращение к лидерам G7:

«Я благодарен Соединенным Штатам и всем американцам за масштабную военную и экономическую поддержку, а также за санкционную поддержку. США объединили свободный мир и создали прочную основу нашей безопасностной солидарности. Спасибо, господин президент! Наш телефонный разговор вчера был содержательным, большое спасибо».

21 декабря 2022 года, встреча с Байденом:

«Спасибо вам, господин президент. Спасибо за двухпартийную поддержку. Спасибо Конгрессу. И спасибо от наших обычных людей вашим обычным людям, американцам. Я очень ценю это».

Реклама

21 декабря 2022 года, выступление перед Конгрессом США:

«Сегодня, в это особое рождественское время, я хочу поблагодарить вас всех. Я благодарю каждую американскую семью, которая бережет тепло своего дома и желает такого же тепла другим. Я благодарю президента Байдена и обе партии в Сенате и Палате представителей за вашу бесценную помощь. Я благодарю ваши города и граждан, которые поддерживали Украину в этом году, принимали наших украинцев, наших людей, махали нашими флагами, действовали, чтобы помочь нам. Спасибо вам всем — от каждого, кто сейчас на передовой, от каждого, кто ждет победы».

И также:

«Финансовая помощь тоже критически важна, и я хочу поблагодарить вас — большое спасибо — за оба финансовых пакета, которые вы уже предоставили нам, и те, которые, возможно, будете готовы принять».

Реклама

2023 год

20 февраля 2023 года, встреча с Байденом:

«Как это уже стало традиционным в отношениях между нашими странами, я хотел бы выразить слова благодарности лично президенту Байдену и его команде, Конгрессу, всему американскому народу. И спасибо вам за этот уровень украинско-американского сотрудничества».

21 сентября 2023 года, встреча с Байденом:

«Большое спасибо, господин президент, такие теплые и сильные слова для всех украинцев от вас. Спасибо. Спасибо, ценю — рад встретиться… Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог — это доказательство того, что наши страны действительно союзники и стратегические друзья. И мы очень ценим ту жизненно важную помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине для борьбы с российским террором, настоящим террором».

Реклама

21 сентября 2023 года, выступление в Национальном архиве:

«Здесь сегодня нет ни одного человека, которому было бы безразлично, что произойдет со свободой. И нет ни одной души в Украине, которая бы не чувствовала благодарности вам, Америка. Вам — людям, которые помогают нам не потому, что должны, а потому что ваше сердце не позволяет вам поступать иначе. Спасибо. Это — человечность. Это то, что делает нас Украиной. Это то, что делает вас Америкой».

И также: «Спасибо тебе, Америка!»

19 октября 2023 года, обращение к украинцам:

Реклама

«Я благодарен президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям — и американскому народу за их сильную поддержку и лидерство — лидерство, которое помогает объединить мир для защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах».

20 ноября 2023 года, обращение к украинцам:

«Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен за него. В частности, будет больше артиллерии — снарядов, которые нужны именно сейчас. … Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам обеспечить настоящее восстановление международного права на нашей земле и в нашем море, и особенно благодарен Соединенным Штатам за их постоянное лидерство в поддержке».

20 ноября 2023 года, в X:

Реклама

«Я благодарен Джо Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня».

23 ноября 2023 года, в X:

«От имени всех украинцев Елена Зеленская и я желаем всем американцам счастливого Дня благодарения. Мы благодарим вас, народ Америки. Мы знаем, как многие из вас искренне сочувствуют нашей борьбе и желают Украине победы. Мы видели, как многие из вас восприняли незаконное и неспровоцированное нападение на Украину как нападение и на ваши ценности. Благодаря американской поддержке и глобальному лидерству были спасены миллионы украинских жизней. Украина благодарна вам!»

6 декабря 2023 года, выступление на конференции оборонной промышленности:

Реклама

«Хочу поблагодарить Соединенные Штаты и всех, кто поддерживает Украину и наш народ за то, что мы выстояли в этой войне и сохраняем нормальную жизнь на большинстве нашей территории».

И: «Я особенно благодарен за двухпартийную и двухпалатную поддержку Конгресса — за надежность в отношениях с Соединенными Штатами. И за поддержку от многих, многих, многих американцев».

6 декабря 2023 года, в X:

«Я благодарен Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня».

Реклама

11 декабря 2023 года, в X:

«Я встретился с руководителями американских оборонных компаний и выразил благодарность каждому американскому работнику, который производит оружие, помогающее нам защищать наш народ и оборонять нашу землю».

В посте был видеофрагмент, где Зеленский говорит: «Хочу поблагодарить вас, всех вас и ваших партнеров, и, пожалуйста, передайте от меня слова благодарности вашим работникам, людям, которые действительно работают — и которые сделали очень много для Украины».

11 декабря 2023 года, речь Зеленского в Национальном университете обороны:

Реклама

«Хочу начать с благодарности министру обороны Остину. Человеку большого масштаба, большому другу Украины. Большое вам спасибо за ваше личное — нет, действительно, за ваше личное лидерство в это время, за поддержку нас, поддержку Украины и защиту всего свободного мира. Главнокомандующий Браун, спасибо за ваше видение и поддержку. И особая благодарность министру ВМС Дель Торо и министру армии Вормуту за всю вашу неоценимую поддержку украинских ВМС и Сил обороны. Большое вам спасибо».

И: «Спасибо тебе, Америка, за твою поддержку».

12 декабря 2023 года, совместная пресс-конференция с Байденом:

«Я рад быть здесь и лично поблагодарить вас и сказать, как Украина ценит то, чего мы вместе достигли, защищая жизнь и свободу».

Реклама

И: «Мы показали, что никакие российские ракеты не могут превзойти мощные американские системы Patriot. Большое вам спасибо».

И: «Прежде всего ПРО и уничтожение российской логистики на украинской земле. Господин президент, большое спасибо вам за поддержку — в этих направлениях — как и за нашу победу в Черном море».

И: «Сегодняшние дискуссии в Белом доме и в Конгрессе, с участием обеих партий и обеих палат, со спикером — были очень продуктивными. И я благодарю за двухпартийную поддержку».

И: «Спасибо вам большое, мистер президент. Спасибо, Америка».

Реклама

2024 год

16 января 2024 года, в X:

«Я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить Соединенные Штаты, президента Байдена, Конгресс и американский народ за их непоколебимую поддержку и лидерство в поддержке Украины».

12 марта 2024 года, в X:

«Я благодарю Джо Байдена, его администрацию, Конгресс и американский народ за пакет военной помощи на $300 млн, удовлетворяющий насущные потребности Украины в артиллерии, противотанковом оружии и противовоздушной обороне».

Реклама

20 марта 2024 года, в X:

«Сегодня я принял советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана для содержательной и предметной встречи. Я благодарен Соединенным Штатам за поддержку нашей страны и нашего народа. Очень важно, чтобы американское лидерство в защите международного порядка оставалось твердым».

20 апреля 2024 года, в Telegram и X, после того, как Конгресс принял законопроект о дополнительной помощи Украине:

«Спасибо, Америка!»

Реклама

24 мая 2024 года, в X:

«Я благодарен Джо Байдену, Конгрессу США и обеим его партиям, а также американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня».

7 июня 2024 года, встреча с Байденом:

«Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, большое спасибо за вашу значительную поддержку — вам, вашей администрации. Мы очень благодарны от всех украинцев за вашу военную поддержку, финансовую поддержку, гуманитарную. И, конечно, очень важно… Очень важно, что вы остаетесь с нами. Эта двухпартийная поддержка со стороны Конгресса — очень важно, что в таком единстве Соединенные Штаты Америки, весь американский народ стоят с Украиной. Как это было во время Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогли спасти человеческие жизни, спасти Европу — и мы рассчитываем на вашу

Реклама

13 июня 2024 года, совместная пресс-конференция с Байденом:

«Господин президент, спасибо вам, вашей команде. Я также хотел бы поблагодарить Конгресс Соединенных Штатов за их поддержку — обеим партиям, обеим палатам. Спасибо. И спасибо каждому американскому сердцу, которое не изменяет свободе и поддерживает нас».

13 июня 2024 года, обращение к украинцам:

«Важно, что соглашение с Соединенными Штатами теперь предусматривает поддержку Украины как в военное время, так и в мирное. Оно действительно долгосрочное. У нас одинаковое видение мира — мира, который является справедливым для нашего народа. Спасибо, президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, спасибо, Америка!»

Реклама

3 июля 2024 года, в X:

«Я благодарен Джо Байдену, обеим партиям в Конгрессе и всему американскому народу за сегодняшние пакеты военной помощи».

4 июля 2024 года, в X:

«Спасибо, Америка, спасибо каждому американскому сердцу, которое бьется в солидарности с храбрыми украинскими сердцами, борющимися за независимость. Желаю Соединенным Штатам и всем американцам силы, единства и непоколебимой веры в триумф добра над злом, свободы над тиранией и жизни над террором. #4thOfJuly».

Реклама

9 июля 2024 года, речь в Фонде Рональда Рейгана:

«Господин (Митч) МакКоннелл, я благодарен вам за вашу твердость в защите свободы и за ваши визиты в Украину, чтобы увидеть, насколько важно победить — победить сейчас. Преодолеть российскую войну и террор».

И также:

«И все эти шаги усилят нас — как и сегодняшнее чрезвычайное решение США и партнеров предоставить Украине дополнительно пять систем ПВО Patriot и десятки других, а также приоритет для перехватчиков ПВО для Украины. Украинский народ благодарен за это. Большое вам спасибо!»

Реклама

11 июля 2024 года, встреча с Байденом:

«И я благодарен вам; вашей команде; вашей администрации; конечно, Конгрессу — обеим партиям, обеим палатам; и всем американцам — за их жизненно важную и вашу сильную поддержку Украины и украинского народа».

11 июля 2024 года, в X:

«Мы ценим решение президента Джо Байдена усилить нашу ПВО пятью новыми системами Patriot и десятками других систем. Это сильное решение поможет нам бороться с российским террором. Я благодарен президенту, его команде, администрации, Конгрессу — обеим партиям, обеим палатам — и всему американскому народу за их жизненно важную поддержку украинцев. Вместе мы спасаем жизни наших людей».

Реклама

21 июля 2024 года, в X:

«Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах была и остается решающей… Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории, помог нам предотвратить оккупацию нашей страны Путиным и продолжает поддерживать нас в течение этой страшной войны».

6 сентября 2024 года, в X:

«Я благодарен Джо Байдену, обеим партиям в Конгрессе и американскому народу за пакет помощи по безопасности, объявленный сегодня».

Реклама

22 сентября 2024 года, выступление на боеприпасном заводе в Пенсильвании:

«Вы сказали, что здесь работают 400 человек. Но я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас: 400 человек спасли миллионы украинцев — благодаря результатам вашего труда. Я очень благодарен. Просто от обычных украинцев — вам».

26 сентября 2024 года, встреча с Байденом:

«Господин президент, спасибо за вашу сильную поддержку, за решения, которые помогают нам защищать Украину, украинцев, нашу надежду. Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок от первых мгновений этого ужасного российского вторжения. Ваша решимость невероятно важна для того, чтобы мы могли победить».

Реклама

16 октября 2024 года, разговор с Байденом (по сообщению офиса Зеленского):

«Владимир Зеленский выразил благодарность за сильную и непоколебимую поддержку, которую Украина получает от начала полномасштабного вторжения России».

И также:

«Президент Украины также поблагодарил президента Байдена за новый оборонный пакет в 425 млн долларов, который включает дополнительные системы ПВО и дальнобойное оружие».

Реклама

7 декабря 2024 года, в X:

«Я провел хорошую и продуктивную трехстороннюю встречу с президентом Дональдом Трампом и президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Президент Трамп, как всегда, решительный. Я благодарю его».

10 декабря 2024 года, в X:

«Я глубоко благодарен президенту Байдену, Министерству финансов США Джанет Йеллен и двухпартийной поддержке Конгресса за выделение 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7 Чрезвычайное ускорение доходов для Украины».

Реклама

2025 год

10 января 2025 года, в X:

«Я благодарен президенту США, его администрации и всему американскому народу за сегодняшнее объявление о новом пакете санкций, направленном против более 400 структур, связанных с энергетическим сектором России. Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов имеет настоящее значение, и мы остро ее чувствуем. … Мы глубоко благодарны американскому лидерству в привлечении России к ответственности».

10 января 2025 года, в X:

«Я поговорил с президентом США и выразил соболезнования в связи с разрушительными лесными пожарами в Калифорнии и трагической гибелью людей. … Я также поблагодарил его за непоколебимую поддержку независимости Украины и за жизненно важную роль, которую Соединенные Штаты сыграли в объединении международного сообщества».

Реклама

12 февраля 2025 года, в X:

«Я провел содержательный разговор с президентом США. Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсудили нашу готовность работать вместе на уровне команд, а также технологические возможности Украины — включая дроны и другие передовые отрасли. Я благодарен президенту Трампу за его интерес к тому, чего мы можем достичь вместе».

12 февраля 2025 года, в X:

«Я провел встречу со Скоттом Бессентом — его первый международный визит состоялся именно в Украину. Мы ценим наше партнерство с Соединенными Штатами, благодарны за поддержку в защите нашей независимости и стремимся расширять наши совместные возможности — особенно в сфере безопасности».

Реклама

12 февраля 2025 года, обращение к украинцам:

«Второй ключевой момент сегодня — очень содержательные переговоры с Соединенными Штатами Америки. Я провел разговор с президентом Трампом — хорошую и подробную дискуссию; я благодарен президенту за его искреннюю заинтересованность в наших общих возможностях, в том, как мы можем вместе работать, чтобы приблизить настоящий мир».

14 февраля 2025 года, в X:

«Я провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Я благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель, генерал Кит Келлог. … Мы готовы двигаться как можно быстрее к реальному и гарантированному миру. Мы глубоко ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить справедливость и гарантии безопасности для Украины».

Реклама

20 февраля 2025 года, в X:

«Я провел продуктивную встречу с Китом Келлогом — хорошая дискуссия, много важных деталей. Я благодарен Соединенным Штатам за всю помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа».

28 февраля 2025 года, встреча с сенаторами США (по сообщению офиса Зеленского):

«Президент Зеленский выразил благодарность за непоколебимую двухпалатную и двухпартийную поддержку Соединенных Штатов в течение трех лет полномасштабной агрессии России. Украина гордится тем, что имеет стратегических партнеров и друзей, таких как Соединенные Штаты».

Реклама

28 февраля 2025 года, в X:

«Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту США, Конгрессу и американскому народу».

1 марта 2025 года, в X:

«Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за их двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения».

Реклама

11 марта 2025 года, обращение к украинцам:

«Американская сторона понимает наши аргументы и рассматривает наши предложения; я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность диалога между нашими командами».

14 марта 2025 года, в X:

«Спасибо всем, кто помогает приблизить мир — Соединенным Штатам, Европе и всему миру. Спасибо всем партнерам, чья сила и дипломатия в конце концов победят».

Реклама

10 мая 2025 года, в X:

«После завершения саммита в Киеве мы все поговорили с президентом США. Это был хороший разговор — позитивный и предметный. Я благодарен президенту Трампу».

18 мая 2025 года, встреча с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио (по сообщению офиса Зеленского):

«В Риме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по нацбезопасности. Глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам и американскому народу за их поддержку Украины и отдельно поблагодарил президента Дональда Трампа и его команду за их усилия, направленные на завершение войны».

Реклама

26 мая 2025 года, в X:

«В День памяти Украина выражает особую благодарность Соединенным Штатам и их народу. Мы чтим все поколения храбрых американских мужчин и женщин в форме, которые защищали свободу дома, в Европе и по всему миру. … Отмечая жертвы всех поколений, мы возобновляем нашу преданность защищать то же самое дело добра сегодня. И благодарим всех американцев, которые всегда поддерживали нас в нашей борьбе за наше дело. Мы всегда будем помнить их поддержку и всегда будем благодарны».

30 мая 2025 года, встреча с сенаторами США (по сообщению офиса Зеленского):

«Глава государства (Зеленский) поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, а также весь американский народ за их непоколебимую поддержку Украины. Он также выразил особую благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его усилия, направленные на завершение войны».

Реклама

25 июня 2025 года, в X:

«Я провел долгую и содержательную встречу с президентом Трампом. Мы охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Мы обсудили, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Мы говорили о том, как защитить наших людей. Мы ценим внимание и готовность помочь приблизить мир».

4 июля 2025 года, в X:

«Я провел очень важный и плодотворный разговор с президентом США. Я поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Мы — в Украине — благодарны за всю оказанную поддержку. Она помогает нам защищать жизни, оберегать нашу свободу и независимость. Мы многого достигли вместе с Америкой, и мы поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить справедливый, длительный и достойный мир».

Реклама

14 июля 2025 года, обращение к украинцам:

«Я встретился с генералом Келлогом — он начал свой визит в Украину, и он был достаточно содержательным. У нас была продуктивная дискуссия. Я благодарен президенту Трампу за его готовность помочь защитить жизни наших людей».

14 июля 2025 года, в X:

«Я поговорил с президентом США. Это был очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддержать Украину и продолжать работать вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир. … Мы готовы работать как можно продуктивнее для достижения мира. Мы договорились чаще говорить по телефону и координировать наши шаги в будущем. Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка!»

Реклама

25 июля 2025 года, обращение к украинцам:

«Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки — давление на агрессора не ослабевает, и это имеет решающее значение».

25 июля 2025 года, в X:

«Наша коммуникация со всеми партнерами продолжается, чтобы не было потеряно ни одного дня этим летом, который может усилить давление на Россию. Я благодарен европейским лидерам, спасибо Соединенным Штатам — давление на агрессора не ослабевает, и это имеет решающее значение. Мы готовим еще больше неприятных сюрпризов для врага. Я благодарю всех, кто помогает Украине».

Реклама

28 июля 2025 года, в X:

«Четкая позиция и высказанная решимость президента США — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и остановке этой ужасной войны».

1 августа 2025 года, обращение к украинцам:

«Украина благодарна Соединенным Штатам, благодарна Европе и всем нашим другим друзьям в мире, которые стремятся к миру».

Реклама

5 августа 2025 года, в X:

«Продуктивный разговор с президентом Трампом, ключевым фокусом которого, конечно, является завершение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия, направленные на справедливый и длительный мир. … Мы также обсудили наше двустороннее оборонное сотрудничество с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы обсудить его детально и заключить. Это может быть одно из самых сильных соглашений. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу оборону жизни. Спасибо, президент Трамп!»

17 августа 2025 года, в X:

«Я уже прибыл в Вашингтон, завтра я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также будем говорить с европейскими лидерами. Я благодарен президенту США за приглашение».

Реклама

18 августа 2025 года, встреча с Трампом:

«Прежде всего, спасибо за приглашение, и большое спасибо за ваши усилия, личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Спасибо. И, пользуясь случаем, большое спасибо вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она направила письмо Путину относительно наших детей, похищенных детей».

18 августа 2025 года, в X:

«Я хочу поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее внимание к одному из самых болезненных и сложных вопросов этой войны — похищение украинских детей Россией. Мы глубоко ценим ее сочувствие и ее письмо к Путину. … Я попросил президента Трампа передать благодарственное письмо от первой леди Украины, Елены Зеленской, Мелании. Ее голос имеет значение, и ее забота придает силы этому делу».

Реклама

24 августа 2025 года, в X:

«Уважаемый президент США, спасибо за ваши искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Мы ценим ваши добрые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что стоят бок о бок с Украиной, защищая самое дорогое: независимость, свободу и гарантированный мир».

4 сентября 2025 года, в X:

«Сегодня мы говорили с президентом Трампом. Я благодарю его за его поддержку. Это был долгий и детальный разговор о том, как продвинуть ситуацию к настоящему миру».

Реклама

23 сентября 2025 года, встреча с Трампом:

«Прежде всего, спасибо за эту встречу. Спасибо вам за ваши личные усилия остановить эту войну уже сейчас, господин президент. И я рад сказать, что именно сейчас наши первые леди — первая леди Украины и первая леди Соединенных Штатов — будут иметь встречу относительно украинских детей. Спасибо за личную вовлеченность Мелании в эту тему».

23 сентября 2025 года, в X:

«У нас была продуктивная встреча с президентом США на полях Генассамблеи ООН, и я благодарю президента Трампа за эту возможность. Я также глубоко ценю встречу между первыми леди наших стран, Меланией Трамп и Еленой Зеленской, для обсуждения судьбы украинских детей. … Я благодарен президенту Трампу за сильное сотрудничество с Соединенными Штатами. Господин президент, вы четко понимаете ситуацию и хорошо осведомлены обо всех аспектах этой войны. Мы высоко ценим вашу решимость помочь завершить эту войну. Спасибо!»

Реклама

27 сентября 2025 года, в X:

«Америка стоит с Украиной — и мы это чувствуем. Мы благодарим народ Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп за их внимание к украинцам, к нашим детям, к нашему народу. Мы стоим вместе — а это значит, что жизнь будет защищена, и мир и безопасность станут ближе».

23 октября 2025 года, в X:

«Крайне важно, что вчера Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, направленные на нефтяные компании. Я хочу поблагодарить президента Трампа за это решение».

Реклама

12 ноября 2025 года, онлайн-встреча с сенаторами США (по сообщению офиса Зеленского):

«От имени всех украинцев мы благодарны за вашу двухпартийную поддержку. Мы благодарны Соединенным Штатам, вашей нации. Мы благодарны президенту Трампу за несколько инициатив, которые мы сегодня обсудим. И большое вам спасибо за то, что вы были с нами все это время».

16 ноября 2025 года, совместная пресс-конференция с премьер-министром Греции:

«Я также выражаю глубокую благодарность американским компаниям, Министерству энергетики и президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за то, что обеспечили нашу возможность не только получать природный газ из Греции, а также — через Грецию, потому что Греция действительно имеет глобальную инфраструктуру — получать энергоресурсы из Соединенных Штатов. Мы благодарны народу Соединенных Штатов и президенту еще раз».

Реклама

20 ноября 2025 года, встреча с секретарем армии США Дэном Дрисколлом (по сообщению офиса Зеленского):

«Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу. Мы остаемся сильными, потому что имеем таких сильных партнеров».

23 ноября 2025 года, в X:

«Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая — начиная с Javelin — спасала жизни украинцев».

Реклама

Напомним, 23 ноября Трамп обвинил украинскую власть в том, что она якобы «не выразила никакой благодарности» за его усилия в урегулировании войны. Президент США заявил, что лидеры Украины неблагодарны, а Европа продолжает покупать нефть у России. Он также возмутился, что США продолжают продавать оружие для Украины, тогда как Байден якобы отдавал помощь «бесплатно, бесплатно, бесплатно».

Зеленский поблагодарил Трампа в соцсетях вскоре после того, как тот обвинил украинских лидеров в неблагодарности. Зеленский выразил благодарность США, «каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая… спасает жизни украинцев».