Скільки разів Зеленський дякував США та особисто Трампу: фактчек від CNN

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський десятки разів висловлював подяку США від початку повномасштабного російського вторгення 2022 року. І Зеленський неодноразово особисто дякував президентові США Дональдові Трампу відтоді, як той знову був обраний на посаду минулої осені. Журналісти зробили фактчек і навели 78 прикладів подяки з боку українського лідера.

Про це повідомляє CNN.

Трамп 23 листопада заявив у соцмережах, що «керівництво України не висловило жодної подяки за наші зусилля» щодо війни. Такий коментар зовсім не відповідає реальності. Зеленський багаторазово — 78 таких випадків наведено нижче — дякував Сполученим Штатам від початку російського повномасштабного вторгнення на початку 2022 року. І після повторного обрання Трампа минулої осені президент України неодноразово висловлював подяку особисто йому.

Зеленський робив це у соцмережах, інколи позначаючи акаунт Трампа. Він дякував йому безпосередньо. Український лідер висловлював вдячність призначенцям президента США та членам Конгресу. Він говорив це і в Україні, і у Сполучених Штатах, і під час поїздок до інших держав.

Ба більше — Зеленський робив це буквально минулого тижня.

«Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народу», — сказав президент України минулого тижня в Києві держсекретарю армії США Дану Дрісколлу, згідно з офіційним повідомленням, оприлюдненим його офісом.

«Я також висловлюю глибоку подяку американським компаніям, Міністерству енергетики та президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу», — заявив Зеленський на пресконференції минулого тижня у Греції, дякуючи очільнику Білого дому за зусилля із забезпечення України енергоресурсами.

Він також додав: «Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту ще раз».

Менше ніж за три години після того, як Трамп 23 листопада зранку поширив хибне твердження про нібито відсутність подяки від Зеленського, український президент опублікував у X: «Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка — починаючи з „Джавелінів“ — рятує життя українців».

Однак це була далеко не перша така публікація. Лише в X Зеленський оприлюднив більш як 40 дописів із подяками на адресу США та їхніх очільників.

«Я вдячний президенту Трампу за тісну співпрацю зі Сполученими Штатами», — писав Зеленський у вересні.

«Ми вдячні президентові США за всі зусилля задля справедливого й тривалого миру», — зазначив він у серпні.

«Я привітав президента Трампа та весь американський народ з Днем незалежності США. Ми — в Україні — вдячні за всю надану підтримку», — написав він 4 липня.

«Я вдячний президенту Трампу», — додав він після телефонної розмови з лідером США у травні.

Неправдиве твердження Трампа пролунало після того, як Зеленський розкритикував 28-пунктний план адміністрації Трампа щодо завершення війни, що передбачав низку поступок Росії. Воно також перегукувалося з напруженою зустріччю в лютому, під час якої президент США сказав українському колезі: «Ти маєш бути вдячнішим».

У день цієї зустрічі CNN оприлюднило перелік випадків, коли Зеленський дякував або іншим чином висловлював вдячність США, їхнім посадовцям чи американському народові за допомогу під час війни. Тепер цей список доповнили ще 44 новими прикладами, частину з яких зібрано за наступні місяці, а частину — виявлено у попередніх епізодах війни.

Цей перелік не є вичерпним. Зокрема, більшість публічних заяв Зеленського українською мовою в період війни не аналізувалися, а про його слова під час закритих зустрічей, зрозуміло, нічого невідомо. До списку додано кілька випадків, коли Офіс президента повідомив, що Зеленський висловив подяку США на приватній зустрічі, оскільки такі офіційні повідомлення також є публічною формою подяки.

Подяки Зеленського 2022 року

21 січня 2022 року, у X:

«Дякую президентові США за безпрецедентну (американську) дипломатичну та військову підтримку для (України).»

16 березня 2022 року, виступ перед Конгресом США:

«Пані та панове, друзі, Україна вдячна Сполученим Штатам за їхню потужну підтримку, за все, що ваш уряд і ваш народ зробили для нас — за зброю й боєприпаси, за навчання, за фінанси, за лідерство у вільному світі, що допомагає економічно тиснути на агресора. Я вдячний президенту (Джо) Байдену за його особисту участь, за його щире прагнення захищати Україну та демократію по всьому світу. Я вдячний вам за резолюцію, яка визнає всіх, хто чинить злочини проти України, проти українського народу, воєнними злочинцями».

16 травня 2022 року, звернення до студентів американських коледжів:

«Є держави, які роблять усе можливе, щоб захистити свободу. Зупинити агресію. Гарантувати силу міжнародного права. Саме цю роль обрали Сполучені Штати, і я дуже вдячний вашому народу та вашим лідерам за цей вибір».

1 липня 2022 року, у X:

«Вітаю історичне рішення США надати (Україні) новий пакет безпекової допомоги, включно із сучасними системами ППО. Дякую президенту США за його незмінне лідерство та підтримку (України) в її боротьбі проти агресора. Разом — до перемоги!»

19 серпня 2022 року, у X:

«Високо ціную черговий пакет американської військової допомоги обсягом 775 мільйонів доларів. Дякуюпрезиденту США за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок до поразки агресора. (Україна) буде вільною!»

12 грудня 2022 року, звернення до лідерів G7:

«Я вдячний Сполученим Штатам і всім американцям за масштабну військову й економічну підтримку, а також за санкційну підтримку. США об’єднали вільний світ і створили міцну основу нашої безпекової солідарності.Дякую, пане президенте! Наша телефонна розмова вчора була змістовною, дуже дякую».

21 грудня 2022 року, зустріч із Байденом:

«Дякую вам, пане президенте. Дякую за двопартійну підтримку. Дякую Конгресу.

І дякую від наших звичайних людей вашим звичайним людям, американцям. Я дуже ціную це».

21 грудня 2022 року, виступ перед Конгресом США:

«Сьогодні, у цей особливий різдвяний час, я хочу подякувати вам усім. Я дякую кожній американській родині, яка береже тепло свого дому і бажає такого ж тепла іншим. Я дякую президенту Байдену та обом партіям у Сенаті й Палаті представників за вашу безцінну допомогу. Я дякую вашим містам і громадянам, які підтримували Україну цього року, приймали наших українців, наших людей, махали нашими прапорами, діяли, щоб допомогти нам. Дякую вам усім — від кожного, хто зараз на передовій, від кожного, хто чекає на перемогу».

І також:

«Фінансова допомога теж критично важлива, і я хочу подякувати вам — дуже дякую — за обидва фінансові пакети, які ви вже надали нам, і ті, які, можливо, будете готові ухвалити».

2023 рік

20 лютого 2023 року, зустріч із Байденом:

«Як це вже стало традиційним у відносинах між нашими країнами, я хотів би висловити слова вдячності особисто президенту Байдену та його команді, Конгресу, всьому американському народові. І дякую вам за цей рівень українсько-американської співпраці».

21 вересня 2023 року, зустріч із Байденом:

«Дуже дякую, пане президенте, такі теплі й сильні слова для всіх українців від вас. Дякую. Дякую, ціную — радий зустрітися… Дякую за запрошення. Наш регулярний діалог — це доказ того, що наші країни справді союзники та стратегічні друзі. І ми дуже цінуємо ту життєво важливу допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні для боротьби з російським терором, справжнім терором».

21 вересня 2023 року, виступ у Національному архіві:

«Тут сьогодні немає жодної людини, якій було б байдуже, що станеться зі свободою. І немає жодної душі в Україні, яка б не відчувала вдячності вам, Америко. Вам — людям, які допомагають нам не тому, що мусять, а тому що ваше серце не дозволяє вам чинити інакше. Дякую. Це — людяність. Це те, що робить нас Україною. Це те, що робить вас Америкою».

І також: «Дякую вам, Америко!»

19 жовтня 2023 року, звернення до українців:

«Я вдячний президенту Байдену, Конгресу — обом партіям — і американському народові за їхню сильну підтримку та лідерство — лідерство, яке допомагає об’єднати світ для захисту життя та міжнародного ладу, що заснований на правилах».

20 листопада 2023 року, звернення до українців:

«Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний за нього. Зокрема, буде більше артилерії — снарядів, які потрібні саме зараз. … Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам забезпечити справжнє відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за їхнє постійне лідерство у підтримці».

20 листопада 2023 року, у X:

«Я вдячний Джо Байдену, Конгресу США та всьому американському народові за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні».

23 листопада 2023 року, у X:

«Від імені всіх українців Олена Зеленська та я бажаємо всім американцям щасливого Дня подяки. Ми дякуємо вам, народе Америки. Ми знаємо, як багато з вас щиро співчувають нашій боротьбі та бажають Україні перемоги. Ми бачили, як багато з вас сприйняли незаконний і неспровокований напад на Україну як напад і на ваші цінності. Завдяки американській підтримці та глобальному лідерству були врятовані мільйони українських життів. Україна вдячна вам!»

6 грудня 2023 року, виступ на конференції оборонної промисловості:

«Хочу подякувати Сполученим Штатам і всім, хто підтримує Україну та наш народ за те, що ми вистояли в цій війні та зберігаємо нормальне життя на більшості нашої території».

І: «Я особливо вдячний за двопартійну та двопалатну підтримку Конгресу — за надійність у відносинах зі Сполученими Штатами. І за підтримку від багатьох, багатьох, багатьох американців».

6 грудня 2023 року, у X:

«Я вдячний Джо Байдену, Конгресу та американському народові за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні».

11 грудня 2023 року, у X:

«Я зустрівся з керівниками американських оборонних компаній і висловив вдячність кожному американському працівникові, який виробляє зброю, що допомагає нам захищати наш народ і обороняти нашу землю».

У пості був відеофрагмент, де Зеленський каже: «Хочу подякувати вам, усім вам і вашим партнерам, і, будь ласка, передайте від мене слова подяки вашим працівникам, людям, які справді працюють — і які зробили дуже багато для України».

11 грудня 2023 року, промова Зеленського в Національному університеті оборони:

«Хочу почати з подяки міністру оборони Остіну. Людині великого масштабу, великому другові України. Дуже вам дякую за ваше особисте — ні, справді, за ваше особисте лідерство в цей час, за підтримку нас, підтримку України та захист усього вільного світу. Головнокомандувачу Браун, дякую за ваше бачення та підтримку. І особлива подяка міністру ВМС Дель Торо та міністру армії Вормуту за всю вашу неоціненну підтримку українських ВМС та Сил оборони. Дуже вам дякую».

І: «Дякую тобі, Америко, за твою підтримку».

12 грудня 2023 року, спільна пресконференція з Байденом:

«Я радий бути тут і особисто подякувати вам і сказати, як Україна цінує те, чого ми разом досягли, захищаючи життя та свободу».

І: «Ми показали, що жодні російські ракети не можуть перевершити потужні американські системи Patriot. Дуже вам дякую».

І: «Передусім ПРО та знищення російської логістики на українській землі. Пане президенте, дуже дякую вам за підтримку — у цих напрямах — як і за нашу перемогу в Чорному морі».

І: «Сьогоднішні дискусії в Білому домі та в Конгресі, за участю обох партій і обох палат, зі спікером — були дуже продуктивними. І я дякую за двопартійну підтримку».

І: «Дякую вам дуже, пане президенте. Дякую, Америко».

2024 рік

16 січня 2024 року, у X:

«Я зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб подякувати Сполученим Штатам, президенту Байдену, Конгресу та американському народові за їхню непохитну підтримку й лідерство у підтримці України».

12 березня 2024 року, у X:

«Я дякую Джо Байдену, його адміністрації, Конгресу та американському народові за пакет військової допомоги на $300 млн, що задовольняє нагальні потреби України в артилерії, протитанковій зброї та протиповітряній обороні».

20 березня 2024 року, у X:

«Сьогодні я прийняв радника з нацбезпеки президента США Джейка Саллівана для змістовної й предметної зустрічі. Я вдячний Сполученим Штатам за підтримку нашої країни й нашого народу. Дуже важливо, щоб американське лідерство у захисті міжнародного порядку залишалося твердим».

20 квітня 2024 року, у Telegram та X, після того, як Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткову допомогу Україні:

«Дякую, Америко!»

24 травня 2024 року, у X:

«Я вдячний Джо Байдену, Конгресу США та обом його партіям, а також американському народові за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні».

7 червня 2024 року, зустріч із Байденом:

«Дуже дякую, пане президенте. Насамперед, велике дякую за вашу значну підтримку — вам, вашій адміністрації. Ми дуже вдячні від усіх українців за вашу військову підтримку, фінансову підтримку, гуманітарну. І, звичайно, дуже важливо… Дуже важливо, що ви залишаєтесь з нами. Ця двопартійна підтримка з боку Конгресу — дуже важливо, що в такій єдності Сполучені Штати Америки, увесь американський народ стоять з Україною. Як це було під час Другої світової війни, коли Сполучені Штати допомогли врятувати людські життя, врятувати Європу — і ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку та на те, що ви й далі стоятимете разом із нами пліч-о-пліч. Дуже дякую».

13 червня 2024 року, спільна пресконференція з Байденом:

«Пане президенте, дякую вам, вашій команді. Я також хотів би подякувати Конгресу Сполучених Штатів за їхню підтримку — обом партіям, обом палатам. Дякую. І дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободу та підтримує нас».

13 червня 2024 року, звернення до українців:

«Важливо, що угода зі Сполученими Штатами тепер передбачає підтримку України як у воєнний час, так і в мирний. Вона справді довгострокова. У нас однакове бачення миру — миру, що є справедливим для нашого народу. Дякую, президенте Байден, дякую обом партіям і палатам Конгресу, дякую, Америко!»

3 липня 2024 року, у X:

«Я вдячний Джо Байдену, обом партіям у Конгресі та всьому американському народові за сьогоднішні пакети військової допомоги».

4 липня 2024 року, у X:

«Дякую, Америко. Дякую кожному американському серцю, яке б’ється в солідарності з хоробрими українськими серцями, що борються за незалежність. Бажаю Сполученим Штатам та всім американцям сили, єдності та непохитної віри в тріумф добра над злом, свободи над тиранією та життя над терором. #4thOfJuly».

9 липня 2024 року, промова у Фонді Рональда Рейгана:

«Пане (Мітче) МакКоннелл, я вдячний вам за вашу твердість у захисті свободи та за ваші візити до України, щоб побачити, наскільки важливо перемогти — перемогти зараз. Подолати російську війну та терор».

І також:

«І всі ці кроки посилять нас — як і сьогоднішнє надзвичайне рішення США та партнерів надати Україні додатково п’ять систем ППО Patriot і десятки інших, а також пріоритет для перехоплювачів ППО для України. Український народ вдячний за це. Дуже вам дякую!»

11 липня 2024 року, зустріч із Байденом:

«І я вдячний вам; вашій команді; вашій адміністрації; звісно, Конгресу — обом партіям, обом палатам; і всім американцям — за їхню життєво важливу та вашу сильну підтримку України й українського народу».

11 липня 2024 року, у X:

«Ми цінуємо рішення президента Джо Байдена посилити нашу ППО п’ятьма новими системами Patriot і десятками інших систем. Це сильне рішення допоможе нам боротися з російським терором. Я вдячний президенту, його команді, адміністрації, Конгресу — обом партіям, обом палатам — і всьому американському народові за їхню життєво важливу підтримку українців. Разом ми рятуємо життя наших людей».

21 липня 2024 року, у X:

«Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається вирішальною… Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну в найбільш драматичний момент історії, допоміг нам запобігти окупації нашої країни Путіним і продовжує підтримувати нас протягом цієї страшної війни».

6 вересня 2024 року, у X:

«Я вдячний Джо Байдену, обом партіям у Конгресі та американському народові за пакет безпекової допомоги, оголошений сьогодні».

22 вересня 2024 року, виступ на боєприпасному заводі у Пенсильванії:

«Ви сказали, що тут працюють 400 людей. Але я дуже хотів приїхати сюди та подякувати вам: 400 людей врятували мільйони українців — завдяки результатам вашої праці. Я дуже вдячний. Просто від звичайних українців — вам».

26 вересня 2024 року, зустріч із Байденом:

«Пане президенте, дякую за вашу сильну підтримку, за рішення, які допомагають нам захищати Україну, українців, нашу надію. Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч від перших миттєвостей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для того, щоб ми могли перемогти».

16 жовтня 2024 року, розмова з Байденом (за повідомленням офісу Зеленського):

«Володимир Зеленський висловив вдячність за сильну та непохитну підтримку, яку Україна отримує відпочатку повномасштабного вторгнення Росії».

І також:

«Президент України також подякував президенту Байдену за новий оборонний пакет у 425 млн доларів, який включає додаткові системи ППО та далекобійну зброю».

7 грудня 2024 року, у X:

«Я провів хорошу й продуктивну тристоронню зустріч із президентом Дональдом Трампом та президентом Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці. Президент Трамп, як завжди, рішучий. Я дякую йому».

10 грудня 2024 року, у X:

«Я глибоко вдячний президенту Байдену, Міністерству фінансів США Джанет Єллен та двопартійній підтримці Конгресу за виділення 20 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 Надзвичайне прискорення доходів для України».

2025 рік

10 січня 2025 року, у X:

«Я вдячний президенту США, його адміністрації та всьому американському народові за сьогоднішнє оголошення про новий пакет санкцій, спрямований проти понад 400 структур, пов’язаних з енергетичним сектором Росії. Двопартійна підтримка Сполучених Штатів має справжнє значення, і ми гостро її відчуваємо. … Ми глибоко вдячні американському лідерству у притягненні Росії до відповідальності».

10 січня 2025 року, у X:

«Я поговорив із президентом США і висловив співчуття у зв’язку з руйнівними лісовими пожежами в Каліфорнії та трагічною загибеллю людей. … Я також подякував йому за непохитну підтримку незалежності України та за життєво важливу роль, яку Сполучені Штати відіграли в об’єднанні міжнародної спільноти».

12 лютого 2025 року, у X:

«Я провів змістовну розмову з президентом США. Ми довго говорили про можливості досягнення миру, обговорили нашу готовність працювати разом на рівні команд, а також технологічні можливості України — включно з дронами та іншими передовими галузями. Я вдячний президенту Трампу за його інтерес до того, чого ми можемо досягти разом».

12 лютого 2025 року, у X:

«Я провів зустріч зі Скоттом Бессентом — його перший міжнародний візит відбувся саме до України. Ми цінуємо наше партнерство зі Сполученими Штатами, вдячні за підтримку в захисті нашої незалежності та прагнемо розширювати наші спільні можливості — особливо у сфері безпеки».

12 лютого 2025 року, звернення до українців:

«Другий ключовий момент сьогодні. Дуже змістовні переговори зі Сполученими Штатами Америки. Я провів розмову з президентом Трампом — добру та детальну дискусію; я вдячний президенту за його щиру зацікавленість у наших спільних можливостях, у тому, як ми можемо разом працювати, щоб наблизити справжній мир».

14 лютого 2025 року, у X:

«Я провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Я вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також взяли участь державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник, генерал Кіт Келлог. … Ми готові рухатися якнайшвидше до реального й гарантованого миру. Ми глибоко цінуємо рішучість президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну та забезпечити справедливість і гарантії безпеки для України».

20 лютого 2025 року, у X:

«Я провів продуктивну зустріч із Кітом Келлогом— хороша дискусія, багато важливих деталей. Я вдячний Сполученим Штатам за всю допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу».

28 лютого 2025 року, зустріч із сенаторами США (за повідомленням офісу Зеленського):

«Президент Зеленський висловив вдячність за непохитну двопалатну й двопартійну підтримку Сполучених Штатів протягом трьох років повномасштабної агресії Росії. Україна пишається тим, що має стратегічних партнерів і друзів, таких як Сполучені Штати».

28 лютого 2025 року, у X:

«Дякую, Америко, дякую за вашу підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту США, Конгресу та американському народові».

1 березня 2025 року, у X:

«Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за їхню двопартійну підтримку та американському народові. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення».

11 березня 2025 року, звернення до українців:

«Американська сторона розуміє наші аргументи та розглядає наші пропозиції; я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність діалогу між нашими командами».

14 березня 2025 року, у X:

«Дякую всім, хто допомагає наблизити мир — Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила й дипломатія зрештою переможуть».

10 травня 2025 року, у X:

«Після завершення саміту в Києві ми всі поговорили з президентом США. Це була хороша розмова — позитивна й предметна. Я вдячний президентові Трампу».

18 травня 2025 року, зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо (за повідомленням офісу Зеленського):

«У Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента США з нацбезпеки. Глава держави висловив вдячність Сполученим Штатам і американському народові за їхню підтримку України та окремо подякував президенту Дональду Трампу й його команді за їхні зусилля, спрямовані на завершення війни».

26 травня 2025 року, у X:

«У День пам’яті Україна висловлює особливу вдячність Сполученим Штатам і їхньому народові. Ми вшановуємо всі покоління хоробрих американських чоловіків і жінок у формі, які захищали свободу вдома, у Європі та по всьому світу. … Вшановуючи жертви всіх поколінь, ми поновлюємо нашу відданість захищати ту ж саму справу добра сьогодні. І дякуємо всім американцям, які завжди підтримували нас у нашій боротьбі за нашу справу. Ми завжди пам’ятатимемо їхню підтримку й завжди будемо вдячні».

30 травня 2025 року, зустріч із сенаторами США (за повідомленням офісу Зеленського):

«Глава держави (Зеленський) подякував обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народові за їхню непохитну підтримку України. Він також висловив особливу вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за його зусилля, спрямовані на завершення війни».

25 червня 2025 року, у X:

«Я провів довгу й змістовну зустріч із президентом Трампом. Ми охопили всі справді важливі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Ми обговорили, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Ми говорили про те, як захистити наших людей. Ми цінуємо увагу та готовність допомогти наблизити мир».

4 липня 2025 року, у X:

«Я провів дуже важливу й плідну розмову з президентом США. Я привітав президента Трампа та весь американський народ із Днем незалежності США. Ми — в Україні — вдячні за всю надану підтримку. Вона допомагає нам захищати життя, оберігати нашу свободу й незалежність. Ми багато чого досягли разом із Америкою, і ми підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства та відновити справедливий, тривалий і гідний мир».

14 липня 2025 року, звернення до українців:

«Я зустрівся з генералом Келлогом — він розпочав свій візит до України, і він був досить змістовним. У нас була продуктивна дискусія. Я вдячний президентові Трампу за його готовність допомогти захистити життя наших людей».

14 липня 2025 року, у X:

«Я поговорив із президентом США. Це була дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримати Україну та продовжувати працювати разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир. … Ми готові працювати якнайпродуктивніше для досягнення миру. Ми домовилися частіше говорити телефоном і координувати наші кроки в майбутньому. Дякую, пане президенте! Дякую, Америко!»

25 липня 2025 року, звернення до українців:

«Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки — тиск на агресора не слабшає, і це має вирішальне значення».

25 липня 2025 року, у X:

«Наша комунікація з усіма партнерами триває, щоб не було втрачено жодного дня цього літа, який може посилити тиск на Росію. Я вдячний європейським лідерам, дякую Сполученим Штатам — тиск на агресора не слабшає, і це має вирішальне значення. Ми готуємо ще більше неприємних сюрпризів для ворога. Я дякую всім, хто допомагає Україні».

28 липня 2025 року, у X:

«Чітка позиція та висловлена рішучість президента США — саме вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і зупиненні цієї жахливої війни».

1 серпня 2025 року, звернення до українців:

«Україна вдячна Сполученим Штатам, вдячна Європі та всім нашим іншим друзям у світі, які прагнуть миру».

5 серпня 2025 року, у X:

«Продуктивна розмова з президентом Трампом, ключовим фокусом якої, звичайно, є завершення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля, спрямовані на справедливий і тривалий мир. … Ми також обговорили наше двостороннє оборонне співробітництво з Америкою. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові обговорити її детально й укласти. Це може бути одніа з найсильніших угод. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує нашу оборону життя. Дякую, президенте Трамп!»

17 серпня 2025 року, у X:

«Я вже прибув до Вашингтона, завтра я зустрічаюся з президентом Трампом. Завтра ми також говоритимемо з європейськими лідерами. Я вдячний президенту США за запрошення».

18 серпня 2025 року, зустріч із Трампом:

«Насамперед, дякую за запрошення, і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити вбивства та зупинити цю війну. Дякую. І, користуючись нагодою, велике спасибі вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона надіслала листа Путіну щодо наших дітей, викрадених дітей».

18 серпня 2025 року, у X:

«Я хочу подякувати першій леді США Меланії Трамп за її увагу до одного з найболючіших і найскладніших питань цієї війни — викрадення українських дітей Росією. Ми глибоко цінуємо її співчуття та її лист до Путіна. … Я попросив президента Трампа передати лист подяки від першої леді України, Олени Зеленської, Меланії. Її голос має значення, і її турбота додає сили цій справі».

24 серпня 2025 року, у X:

«Шановний президенте США, дякую за ваші щирі вітання з Днем Незалежності України. Ми цінуємо ваші добрі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам за те, що стоять пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найдорожче: незалежність, свободу та гарантований мир».

4 вересня 2025 року, у X:

«Сьогодні ми говорили з президентом Трампом. Я дякую йому за його підтримку. Це була довга й детальна розмова про те, як просунути ситуацію до справжнього миру».

23 вересня 2025 року, зустріч із Трампом:

«Насамперед, дякую за цю зустріч. Дякую вам за ваші особисті зусилля зупинити цю війну вже зараз, пане президенте. І я радий сказати, що саме зараз наші перші леді — перша леді України та перша леді Сполучених Штатів — матимуть зустріч щодо українських дітей. Дякую за особисту залученість Меланії до цієї теми».

23 вересня 2025 року, у X:

«У нас була продуктивна зустріч із президентом США на полях Генасамблеї ООН, і я дякую президентові Трампу за цю можливість. Я також глибоко ціную зустріч між першими леді наших країн, Меланією Трамп та Оленою Зеленською, для обговорення долі українських дітей. … Я вдячний президентові Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами. Пане президенте, ви чітко розумієте ситуацію та добре поінформовані про всі аспекти цієї війни. Ми високо цінуємо вашу рішучість допомогти завершити цю війну. Дякую!»

27 вересня 2025 року, у X:

«Америка стоїть з Україною — і ми це відчуваємо. Ми дякуємо народові Сполучених Штатів, президенту Дональду Трампу та першій леді Меланії Трамп за їхню увагу до українців, до наших дітей, до нашого народу. Ми стоїмо разом — а це означає, що життя буде захищено, і мир та безпека стануть ближчими».

23 жовтня 2025 року, у X:

«Вкрай важливо, що вчора Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії, спрямовані на нафтові компанії. Я хочу подякувати президенту Трампу за це рішення».

12 листопада 2025 року, онлайнзустріч із сенаторами США (за повідомленням офісу Зеленського):

«Від імені всіх українців ми вдячні за вашу двопартійну підтримку. Ми вдячні Сполученим Штатам, вашій нації. Ми вдячні президенту Трампу за кілька ініціатив, які ми сьогодні обговоримо. І велике вам дякую за те, що ви були з нами весь цей час».

16 листопада 2025 року, спільна пресконференція з прем’єр-міністром Греції:

«Я також висловлюю глибоку вдячність американським компаніям, Міністерству енергетики та президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що забезпечили нашу можливість не лише отримувати природний газ із Греції, а також — через Грецію, тому що Греція справді має глобальну інфраструктуру — отримувати енергоресурси зі Сполучених Штатів. Ми вдячні народові Сполучених Штатів і президентові ще раз».

20 листопада 2025 року, зустріч із секретарем армії США Деном Дрісколлом (за повідомленням офісу Зеленського):

«Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народові. Ми залишаємося сильними, тому що маємо таких сильних партнерів».

23 листопада 2025 року, у X:

«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка — починаючи з Javelin — рятувала життя українців».

Нагадаємо, 23 листопада Трамп звинуватив українську владу в тому, що вона нібито «не висловила жодної подяки» за його зусилля у врегулюванні війни. Президент США заявив, що лідери України невдячні, а Європа продовжує купувати нафту у Росії. Він також обурився, що США продовжують продавати зброю для України, тоді як Байден нібито віддавав допомогу «безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно».

Зеленський подякував Трампу у соцмережах невдовзі після того, як той звинуватив українських лідерів у невдячності. Зеленський висловив вдячність США, «кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка… рятує життя українців».