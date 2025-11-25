Рубіо втручається: що змінилося в переговорах США щодо України після тижня хаосу

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Переговори США з Україною щодо мирного плану різко змінили тон після прибуття держсекретаря Марко Рубіо до Женеви — про це повідомляють джерела, знайомі з процесом. Його поява стала поворотним моментом після кількох днів неузгоджених дій американських чиновників та ультимативного тиску на Київ.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Минулого тижня міністр армії Ден Дрісколл — нетиповий для дипломатії представник — протягом двох днів вимагав від України та її союзників погодитися на 28-пунктний мирний план до Дня подяки. Після цього до Женеви прилетів Рубіо, і переговори “суттєво сповільнилися та стали зваженішими”, зазначив один із європейських дипломатів.

Реклама

Нове лідерство Рубіо в переговорах

Чотири джерела, поінформовані про дискусії, кажуть: саме участь держсекретаря змінила перебіг подій. До його приїзду переговори фактично велися командою віце-президента Джей Ді Венса через близького до нього Дріскола. Європейські партнери і українська сторона вважали запропонований темп необґрунтовано жорстким.

Після прибуття Рубіо процес уповільнився, став “менш ультимативним” і, за словами джерел, нарешті отримав координацію, на якій раніше бракувало.

“У неділю він мав значно більше контролю над процесом, ніж у середу”, — сказав європейський чиновник.

Проте єдність команди залишається під питанням. Разом із Рубіо до Женеви прилетіли заступник радника з нацбезпеки Енді Бейкер, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. За словами співрозмовників, вони демонстрували “певну незалежність” та просували позиції, які не цілком збігалися з лінією держсекретаря.

Реклама

Політичний хаос і роль Рубіо

Події останнього тижня засвідчили, що Рубіо відіграє у команді Трампа ключову роль у питанні російсько-української війни. Для європейців та Конгресу він став “навігатором”, покликаним стримувати хаотичність, що виникає через небажання Трампа проводити класичну міжвідомчу координацію політики.

“Рубіо професіонал і розуміє, що український уряд не може підписати капітуляцію”, — сказав один із європейських чиновників.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що команда нацбезпеки працює “злагоджено і за вказівкою президента”.

Суперечності навколо 28-пунктного плану

Джерела вказують, що походження документа залишається туманним. Спершу американські посадовці говорили про “американську пропозицію, узгоджену з Росією”. Але сенатор Майк Раундс заявив, що Рубіо повідомив йому про російське походження плану.

Реклама

Сам Рубіо згодом заперечив це і сказав, що “мирна пропозиція була зроблена США”.

Європейські чиновники продовжують ставити питання про роль Кирила Дмитрієва — голови російського суверенного фонду, який минулого місяця зустрічався зі Стівом Вітковим у Майамі.

“Основна реальність лишається: документ, імовірно, підготовлений Росією, а нам кажуть, що це американська ініціатива”, — зазначив один зі співрозмовників.

Раніше переговори з американськими та європейськими партнерами у Женеві прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано.