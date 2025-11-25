Масштабне знеструмлення у Сумах: в ОВА пояснили, чому немає графіків відключення

Відключення світла (ілюстративне фото) / © ТСН

У Сумах тривають безперервні аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок російського удару. Частині споживачів уже вдалося повернути електропостачання.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

В адміністрації наголошують, що ремонтні бригади роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла. Однак процес ускладнюється безпековою ситуацією. Протягом дня місто перебуває під загрозою атак ворожих безпілотників, що змушує енергетиків коригувати графік робіт.

Чому відсутні точні графіки та цифри

У Сумській ОВА закликали мешканців не поширювати неперевірену інформацію та утриматися від паніки. З міркувань безпеки компанія наразі не оприлюднює даних про кількість заживлених абонентів чи етапи виконання робіт. Крім того, технічні працівники не надають конкретних прогнозів щодо повного відновлення електропостачання.

«Процес залежить від багатьох факторів, передусім безпекових. Тому обіцяти можна лише одне — ми продовжуємо працювати без упину і зробимо все, щоб світло було», — зазначили енергетики.

В ОВА просять громадян зберігати інформаційну тишу, яка є необхідною умовою для безпечної роботи ремонтних бригад.

Нагадаємо, в ніч проти 25 листопада російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру. У пресслужбі Міненерго зазначили, що енергетики планують розпочати огляд пошкоджених об’єктів, щойно це дозволить безпекова ситуація, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити подальші кроки з відновлення.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця.