РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України
Після завершення атаки фахівці розпочнуть оцінку пошкоджень.
У ніч на 25 листопада російські війська здійснюють масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
«У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Міненерго зазначили, що енергетики планують розпочати огляд пошкоджених об’єктів, щойно це дозволить безпекова ситуація, аби оцінити масштаби руйнувань і визначити подальші кроки з відновлення.
Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця.
Ми раніше інформували, що після ворожої атаки кілька районів Одеси залишилися без електропостачання. Відкрито “Пункти незламності”.