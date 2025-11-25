ТСН у соціальних мережах

703
1 хв

РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України

Після завершення атаки фахівці розпочнуть оцінку пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ атакувала українську енергетику

РФ атакувала українську енергетику / © Associated Press

У ніч на 25 листопада російські війська здійснюють масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Міненерго зазначили, що енергетики планують розпочати огляд пошкоджених об’єктів, щойно це дозволить безпекова ситуація, аби оцінити масштаби руйнувань і визначити подальші кроки з відновлення.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця.

Ми раніше інформували, що після ворожої атаки кілька районів Одеси залишилися без електропостачання. Відкрито “Пункти незламності”.

