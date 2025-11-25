У Путіна закінчуються гроші: РФ запускає «друкарський верстат» для покриття дефіциту бюджету

Бюджет РФ / © Getty Images

Російська влада почала використовувати грошову емісію Центрального банку РФ для покриття дефіциту бюджету, який цього року сягне майже 6 трлн рублів.

Про це пишуть експерти Інституту Гайдара.

За даними аналітиків, «дірку» в бюджеті майже повністю перекривають за рахунок масового випуску державних облігацій — ОФЗ, які російський Мінфін розміщує щотижня. У першому кварталі він продав таких паперів на 1,4 трлн рублів, у другому — на 1,46 трлн, у третьому — на 1,55 трлн рублів.

Основними покупцями ОФЗ є великі держбанки, а необхідні кошти вони отримують від самого Центробанку. З кінця минулого року ЦБ РФ проводить регулярні операції репо, кредитуючи банки рублями під заставу цих же облігацій. Станом на 24 листопада обсяг таких операцій зріс до 2,83 трлн рублів.

За оцінкою Інституту Гайдара, зростання частки ОФЗ у банківських активах є прямим наслідком репо-операцій, що фактично означає «опосередковане емісійне фінансування держборгу ЦБ РФ». Розширення цієї практики підсилює інфляційний тиск у країні.

Російський Мінфін уже заклав у бюджет на 2026–2028 роки дефіцит обсягом понад 10 трлн рублів: 3,8 трлн у 2026 році, 3,2 трлн у 2027-му та 3,5 трлн у 2028-му. Фінансувати ці дірки планують майже виключно через внутрішні держпозики — щороку Мінфін хоче розміщувати ОФЗ на 4–4,7 трлн рублів без урахування погашення попередніх випусків.

Спершу влада РФ планувала дефіцит цьогорічного бюджету на рівні 1,2 трлн рублів, однак була змушена п’ятикратно підвищити прогноз після того, як нафтогазові доходи впали на 20%, а плани щодо несировинних податків провалилися.

Раніше повідомлялося, що доходи російського бюджету від нафтогазового сектору в листопаді можуть знизитися приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року — до 520 млрд руб. (6,59 млрд дол.).

Ми раніше інформували, що під час активної фази мирних переговорів Європейський Союз навряд чи ухвалюватиме нові санкційні пакети проти Росії.