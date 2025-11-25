У Путина заканчиваются деньги: РФ запускает «печатный станок» для покрытия дефицита бюджета

Бюджет РФ / © Getty Images

Российские власти начали использовать денежную эмиссию Центрального банка РФ для покрытия дефицита бюджета, который в этом году составит почти 6 трлн рублей.

Об этом пишут эксперты Института Гайдара.

По данным аналитиков, «дыру» в бюджете почти полностью перекрывают за счет массового выпуска государственных облигаций — ОФЗ, которые российский Минфин размещает еженедельно. В первом квартале он продал таких бумаг на 1,4 трлн рублей, во втором — на 1,46 трлн, в третьем — на 1,55 трлн рублей.

Основными покупателями ОФЗ являются крупные госбанки, а необходимые средства они получают от Центробанка. С конца прошлого года ЦБ РФ производит регулярные операции репо, кредитуя банки рублями под залог этих же облигаций. По состоянию на 24 ноября объем таких сделок вырос до 2,83 трлн рублей.

По оценке Института Гайдара рост доли ОФЗ в банковских активах является прямым следствием репо-операций, что фактически означает «опосредованное эмиссионное финансирование госдолга ЦБ РФ». Расширение этой практики усиливает инфляционное давление в стране.

Российский Минфин уже заложил в бюджет на 2026-2028 годы дефицит объемом более 10 трлн рублей: 3,8 трлн в 2026 году, 3,2 трлн в 2027 и 3,5 трлн в 2028-м. Финансировать эти дыры планируют почти исключительно из-за внутренних госзаймов — ежегодно Минфин хочет размещать ОФЗ на 4–4,7 трлн рублей без учета погашения предыдущих выпусков.

Сначала власти РФ планировали дефицит нынешнего бюджета на уровне 1,2 трлн рублей, однако были вынуждены пятикратно повысить прогноз после того, как нефтегазовые доходы упали на 20%, а планы по несырьевым налогам провалились.

