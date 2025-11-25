Астрологический прогноз на 25 ноября

Облака

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто работает не столько руками и мускулами, сколько мозгами — день располагает к умственной и интеллектуальной деятельности.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же принять необходимые для лечения меры

Питание дня: питание может включать условно вредные продукты, главное — соблюдать чувство меры.

Стрижка дня: не лучшее время для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать, даже если речь идет о чашке поваренной соли.

Цитата дня: «Разница между гениальностью и глупостью в том, что у первой есть границы» (Альберт Эйнштейн).

