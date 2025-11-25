- Дата публикации
Астрологический прогноз на 25 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет способствовать тем, кто работает не столько руками и мускулами, сколько мозгами — день располагает к умственной и интеллектуальной деятельности.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же принять необходимые для лечения меры
Питание дня: питание может включать условно вредные продукты, главное — соблюдать чувство меры.
Стрижка дня: не лучшее время для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя никому ничего одалживать, даже если речь идет о чашке поваренной соли.
Цитата дня: «Разница между гениальностью и глупостью в том, что у первой есть границы» (Альберт Эйнштейн).
