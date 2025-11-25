ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
16
Время на прочтение
3 мин

Как приготовить розовую воду дома: эликсир для сияния кожи и волос

Есть в мире средство, которое одновременно выглядит роскошно, пахнет как мечта и работает эффективнее, чем половина косметических баночек на вашей полке. И его можно приготовить сразу на собственной кухне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как приготовить розовую воду дома: эликсир для сияния кожи и волос

Как приготовить розовую воду дома: эликсир для сияния кожи и волос / © Credits

Розовая вода веками считалась косметическим сокровищем, ее использовали для тонизирования кожи, успокоения раздражений, придания блеска волосам, ароматизации белья и даже в десертах.

Сегодня интерес к натуральной бьюти-классике возвращается. И если у вас есть розы, которые уже не такие свежие, как вчера — не спешите их выбрасывать. Потому что именно они могут стать основой для вашего домашнего эликсира, а как его приготовить рассказали на странице momhackguru.

Польза розовой воды

Ее главные преимущества — деликатное действие, антиоксидантные свойства и природный аромат. Розовая вода:

  • успокаивает раздраженную кожу;

  • уменьшает покраснения;

  • работает как мягкий тоник;

  • освежает и подтягивает кожу;

  • придает блеск волосам;

  • увлажняет в течение дня;

  • обладает легким антибактериальным действием.

Это один из самых чистых природных ароматов, который не раздражает чувствительную кожу и не создает ощущения «парфюма на лице».

Как выбрать лепестки

Лучший вариант — розы из собственного сада. Они не обработаны химикатами, имеют естественный аромат и максимально чистые. Если используете покупные, выбирайте не крашеные, без блеска или искусственного покрытия.

Приготовление розовой воды

Этот метод называется домашняя дистилляция и позволяет получить прозрачную, насыщенную, действительно качественную розовую воду.

Что понадобится

  • лепестки роз (чем больше, тем интенсивнее аромат)

  • кастрюля с крышкой

  • небольшая жаростойкая емкость (чашка, пиала)

  • чистая вода

  • лед

  • стерильная баночка для хранения

Приготовление

  1. Подготовка лепестков. Оборвите лепестки, сложите в миску. Залейте чистой водой, тщательно промойте, ведь пыль и микрочастицы вам не нужны. Сцедите воду.

  2. Монтаж «мини-дистиллятора». Выложите лепестки в кастрюлю по кругу — не в центр. В середину поставьте жаростойкую емкость. Именно в нее будет собираться дистиллят. Залейте лепестки водой так, чтобы она почти доходила до края емкости, но не переливалась в нее.

  3. Создайте эффект «розового дождя». Накройте кастрюлю крышкой, но внутрь ручкой вниз — это важно, потому что конденсат будет стекать именно по ручке в емкость. На крышку выложите кубики льда — холод сверху и тепло снизу создадут дистилляцию.

  4. Нагрев. Поставьте кастрюлю на очень слабый огонь, дайте процессу идти естественно, пар будет подниматься, конденсат будет капать в емкость. Через 20-40 мин, в зависимости от количества лепестков, розовая вода будет готова.

  5. Финальный штрих: осторожно достаньте емкость с розовой водой, перелейте ее в стерильную баночку и храните в холодильнике 1-2 недели.

Использование розовой воды

Для кожи

  • в качестве тоника после очищения

  • для успокоения раздражений

  • как спрей, который освежает в течение дня

  • в составе домашних масок

  • для снятия легкой усталости глаз (ватные диски, смоченные в воде)

Для волос

  • в качестве увлажняющего и ароматного спрея

  • для блеска после укладки

  • для успокоения кожи головы

Для дома и гастрономии

  • ароматизация подушек и постельного белья

  • легкий аромат для комнаты

  • добавление нескольких капель в десерты или напитки (традиционно для азиатской кухни)

Домашняя розовая вода — это не просто бьюти-средство, это маленький ритуал заботы о себе, который добавляет в повседневность что-то красивое, естественное и почти медитативное.

Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie