Росіяни знову вдарили по енергетиці України: де є знеструмлення та які графіки діятимуть

Вночі 24 листопада армія РФ вдарила по енергооб’єктах України у кількох областях. Є знеструмлені споживачі. Також впродовж доби застосовуватимуться відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як стало відомо, через атаки РФ вкрай складна ситуація на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів.

«Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину», — деталізували у відомстві.

Фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи і докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг», — зазначають у компанії.

Продовжують діяти й графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

У Міненерго деталізували, що 24 листопада окупанти вдарили по енергетиці Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Там наголосили, що відключення застосовуватимуться з 00:00 до 23:59. При цьому українців знову закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня.

«Особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Павлограді 24 листопада після вибуху зникло світло. Місто перебувало під атакою дронів. Згодом влада пояснила, що знеструмлення спричинене «аварійною ситуацією».

«Енергетики з’ясовують ступінь складності пошкоджень. Просимо зберігати спокій», — йдеться у повідомленні.