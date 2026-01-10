Яке свято 11 січня 2026 року / © ТСН

11 січня 2026 року — неділя. 1417-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

11 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодосія Великого / © unsplash.com

Завтра, 11 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодосія Великого. Він був учнем св. Василія Великого і активно пропагував суворе монаше життя та духовну дисципліну. Заснував кілька монастирів у Палестині, де запровадив спільнотний устрій життя монахів із чіткими правилами молитви, праці та послуху. Теодосій Великий відомий як приклад аскетизму, глибокої молитви та ревної віри, його шанують як святого в православній і католицькій традиціях.

11 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день скетчноутингу / © unsplash.com

11 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день скетчноутингу. Неофіційне щорічне свято, присвячене мистецтву скетчноутингу — візуальному нотуванню, яке поєднує текст, малюнки, значки й схеми для ефективнішого сприйняття та запам’ятовування інформації. Скетчноутинг — це техніка ведення нотаток, де слова й зображення поєднують у інтерактивні замальовки. Такий підхід робить записи більш наочними, творчими та допомагає краще зрозуміти й запам’ятати ідеї.

11 січня Міжнародний день «Дякую» / © unsplash.com

Також 11 січня Міжнародний день «Дякую». Він нагадує людям у всьому світі про важливість висловлення подяки та вдячності близьким, друзям, колегам і всім, хто робить наше життя кращим. Головна мета свята — нагадати про силу простого «дякую» і спонукати людей частіше виражати вдячність за добрі вчинки, підтримку, турботу та щирість.

11 січня Міжнародний день рівності на роботі / © unsplash.com

А ще 11 січня Міжнародний день рівності на роботі. Неофіційне свято, присвячене ідеї рівних можливостей та справедливого відношення на робочому місці незалежно від статі, віку, національності чи інших відмінностей. Свято закликає звернути увагу на важливість рівності в працевлаштуванні, кар’єрному зростанні, оплаті та умовах праці. Воно нагадує про те, що кожна людина має право на гідне та справедливе ставлення в професійному середовищі, без дискримінації за ознакою статі, раси, віку чи інших характеристик.

11 січня святкують День таємного приятеля / © unsplash.com

11 січня святкують День таємного приятеля. Це день, щоб оцінити друзів, які стають «таємними приятелями» — тими, кому можна довірити найпотаємніше, хто не розголошує, що ви їм розповіли, і допомагає у важкі моменти своїм слуханням і підтримкою. Такі люди часто впливають на наше психологічне здоров’я і добробут, хоча ми не завжди кажемо їм про це прямо.

11 січня День обіймів дівчаток і хлопчиків / © unsplash.com

Також 11 січня День обіймів дівчаток і хлопчиків. Це день, присвячений простому, але значущому жесту — обіймам. Головна ідея свята — поширювати тепло, підтримку та любов через обійми, особливо ті, які дівчата діляться з хлопцями та чоловіками у своєму житті. Це можуть бути обійми з друзями, братами, татами, партнерами чи просто близькими людьми, яким хочеться висловити свою прихильність і вдячність.

11 січня День поінформованості про хворобу Педжета / © unsplash.com

А ще 11 січня День поінформованості про хворобу Педжета. Щорічне неофіційне медичне свято, яке проводять з метою підвищення обізнаності про хворобу Педжета кісток — мало відоме, але важливе захворювання, що впливає на здоров’я скелета. Хвороба Педжета — це хронічний стан кісткової тканини, при якому нормальний процес руйнування старої кістки та формування нової порушується. Це призводить до того, що кістки стають ослабленими, деформованими або більш схильними до переломів. Частіше уражаються такі ділянки, як хребет, череп, таз і стегнова кістка.