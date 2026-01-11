ТСН у соціальних мережах

День ангела 11 січня: кого та як вітати з іменинами

11 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 11 січня, день ангела

Який сьогодні, 11 січня, день ангела

Хто святкує день ангела 11 січня

11 січня 2026 року привітайте з іменинами Віталія, Володимира, Йосипа, Михайла, Миколу, Степана, Федора.

Віталій — латинське походження, означає “повний життя”. В дитинстві емоційний, активний. В дорослому віці стає самовпевненим, життєрадісним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві самодостатній, спокійний. В дорослому віці стає активним, винахідливим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві тихий, беземоційний. В дорослому віці стає комунікабельним, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві впевнений у собі, замкнутий. В дорослому віці стає незалежним, наполегливим.

День ангела 11 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 січня — душевні привітання в прозі

З Днем ангела! Хай кожен день дарує нові можливості, гарні події та приємні зустрічі, а твоє життя буде яскравим і сповненим світла.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел оберігав твої мрії, підтримував у складних моментах і завжди дарував відчуття внутрішньої гармонії.

***

З Днем ангела! Нехай ангел завжди буде поруч, надихає на добрі справи, оберігає від лиха і наповнює серце радістю.

***

Вітаю! Бажаю, щоб ангел охоронець допомагав здійснювати мрії, дарував здоров’я, силу й натхнення, а життя було світлим і спокійним.

***

З Днем ангела! Хай у твоєму житті завжди панує мир, любов і гармонія, а ангел веде тебе лише правильним шляхом і оберігає від усього лихого.

