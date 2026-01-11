Elvis Presley «My Happiness» / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що купівля рідкісного вінілу може бути «майже досвідом Індіана Джонса». І деякі платівки сьогодні коштують дорожче за квартири, авто та навіть витвори мистецтва.

Спробуємо розібратися, чому саме ці платівки коштують сотні тисяч доларів і чи є шанс у звичайного меломана знайти колекційний скарб без мільйонного бюджету.

Як оцінюють вартість вінілових платівок

Попри романтику, ринок вінілу живе за чіткими правилами. Вартість платівки залежить від кількох факторів:

оригінальний чи перший пресинг

обмежений тираж

незвичний дизайн або колір вінілу

підпис артиста

історичний контекст (подія, момент, особистість)

стан платівки

Експерти порівнюють колекціонування вінілу з винним ринком, ціна може змінюватися з роками, залежно від культурної цінності, попиту та навіть суспільних настроїв.

Найдорожчі вінілові платівки в історії

The Beatles — «White Album»

The Beatles / © Associated Press

$790 000

Здавалося б, культовий альбом, але таких — сотні тисяч. Однак є нюанс. Кожен екземпляр «White Album» був пронумерований вручну. Платівка, яку продали, мала номер 0000001 — перша з усіх. Ба більше, вона належала Рінго Стару понад 50 років.

Колекціонери кажуть, що це вже не просто платівка, а артефакт музичної історії.

Elvis Presley — «My Happiness»

Elvis Presley «My Happiness» / © Associated Press

$300 000

Перша платівка, яку коли-небудь записав Елвіс Преслі. Це був демонстраційний запис, створений у студії Sun Records — за легендою, як подарунок для матері. У ті часи будь-хто міг зайти до студії та записати власний трек.

Сьогодні — неоціненний момент народження легенди.

The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»

Золота платівка, вручена The Beatles за продаж одного мільйона альбомів гурту «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» / © Associated Press

$290 000

Цей екземпляр став особливим завдяки одному факту: його підписали всі четверо Beatles.

Платівка була продана на аукціоні за суму, яка вдесятеро перевищила стартову ціну. Колекціонери визнають, що повний комплект автографів гурту — надзвичайна рідкість.

John Lennon — «Double Fantasy»

John Lennon «Double Fantasy» / © Associated Press

до $900 000

Ця платівка має трагічну та складну історію. Один із підписаних екземплярів альбому «Double Fantasy» став відомим через обставини, пов’язані з останніми днями життя Джона Леннона.

Колекційна цінність тут — не лише у музиці, а й у документованому історичному контексті, який робить цей лот одним із найсуперечливіших у світі вінілу.

Колекційний вініл, який можна собі дозволити

Добра новина полягає у тому, що для того, щоб почати колекцію, не обов’язково продавати нирку.

Led Zeppelin — «Led Zeppelin» (бірюзова обкладинка)

Led Zeppelin / © Associated Press

$1 000–10 000

Оригінальний пресинг дебютного альбому з рідкісною бірюзовою обкладинкою. Головне — ідеальний стан.

Саундтрек «The Caine Mutiny»

Вініл / © Associated Press

близько $7 000

Платівку було відкликано майже одразу після випуску через конфлікт з автором роману. «Вижили» лише декілька екземплярів.

The Crystals — «(Let’s Dance) The Screw»

Вініл / © Associated Press

від $2 500

Один із найзагадковіших синглів 60-х. Випущений у мінімальному накладі як своєрідний жест продюсера Філа Спектора.

Колекціонери застерігають, що існує надзвичайна кількість підробок цієї платівки.

Вініл — це більше, ніж носій звуку. Це пам’ять, емоція та історія, закарбована у пластику. Найдорожчі платівки світу цінні не лише через рідкість, а через зв’язок із моментами, які назавжди змінили музику.

І, можливо, саме зараз на блошиному ринку чи у старій шафі когось із родичів лежить платівка, за яку колекціонери готові боротися мов за святиню. Бо у світі вінілу магія завжди починається з випадкової знахідки.