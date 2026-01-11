- Дата публікації
Вінілові платівки, за якими полюють мов за реліквією — найбажаніші музичні альбоми
Для когось вініл — це теплий тріск голки, для когось — запах старої обкладинки та ностальгія за молодістю. А от для колекціонерів — справжній азарт, майже містичне полювання за платівкою, яка трапляється раз у житті.
Видання Martha Stewart розповіло, що купівля рідкісного вінілу може бути «майже досвідом Індіана Джонса». І деякі платівки сьогодні коштують дорожче за квартири, авто та навіть витвори мистецтва.
Спробуємо розібратися, чому саме ці платівки коштують сотні тисяч доларів і чи є шанс у звичайного меломана знайти колекційний скарб без мільйонного бюджету.
Як оцінюють вартість вінілових платівок
Попри романтику, ринок вінілу живе за чіткими правилами. Вартість платівки залежить від кількох факторів:
оригінальний чи перший пресинг
обмежений тираж
незвичний дизайн або колір вінілу
підпис артиста
історичний контекст (подія, момент, особистість)
стан платівки
Експерти порівнюють колекціонування вінілу з винним ринком, ціна може змінюватися з роками, залежно від культурної цінності, попиту та навіть суспільних настроїв.
Найдорожчі вінілові платівки в історії
The Beatles — «White Album»
$790 000
Здавалося б, культовий альбом, але таких — сотні тисяч. Однак є нюанс. Кожен екземпляр «White Album» був пронумерований вручну. Платівка, яку продали, мала номер 0000001 — перша з усіх. Ба більше, вона належала Рінго Стару понад 50 років.
Колекціонери кажуть, що це вже не просто платівка, а артефакт музичної історії.
Elvis Presley — «My Happiness»
$300 000
Перша платівка, яку коли-небудь записав Елвіс Преслі. Це був демонстраційний запис, створений у студії Sun Records — за легендою, як подарунок для матері. У ті часи будь-хто міг зайти до студії та записати власний трек.
Сьогодні — неоціненний момент народження легенди.
The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»
$290 000
Цей екземпляр став особливим завдяки одному факту: його підписали всі четверо Beatles.
Платівка була продана на аукціоні за суму, яка вдесятеро перевищила стартову ціну. Колекціонери визнають, що повний комплект автографів гурту — надзвичайна рідкість.
John Lennon — «Double Fantasy»
до $900 000
Ця платівка має трагічну та складну історію. Один із підписаних екземплярів альбому «Double Fantasy» став відомим через обставини, пов’язані з останніми днями життя Джона Леннона.
Колекційна цінність тут — не лише у музиці, а й у документованому історичному контексті, який робить цей лот одним із найсуперечливіших у світі вінілу.
Колекційний вініл, який можна собі дозволити
Добра новина полягає у тому, що для того, щоб почати колекцію, не обов’язково продавати нирку.
Led Zeppelin — «Led Zeppelin» (бірюзова обкладинка)
$1 000–10 000
Оригінальний пресинг дебютного альбому з рідкісною бірюзовою обкладинкою. Головне — ідеальний стан.
Саундтрек «The Caine Mutiny»
близько $7 000
Платівку було відкликано майже одразу після випуску через конфлікт з автором роману. «Вижили» лише декілька екземплярів.
The Crystals — «(Let’s Dance) The Screw»
від $2 500
Один із найзагадковіших синглів 60-х. Випущений у мінімальному накладі як своєрідний жест продюсера Філа Спектора.
Колекціонери застерігають, що існує надзвичайна кількість підробок цієї платівки.
Вініл — це більше, ніж носій звуку. Це пам’ять, емоція та історія, закарбована у пластику. Найдорожчі платівки світу цінні не лише через рідкість, а через зв’язок із моментами, які назавжди змінили музику.
І, можливо, саме зараз на блошиному ринку чи у старій шафі когось із родичів лежить платівка, за яку колекціонери готові боротися мов за святиню. Бо у світі вінілу магія завжди починається з випадкової знахідки.