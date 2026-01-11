У червоній сукні та білому пальті: 80-річна Гелен Міррен сходила до театру

Гелен Міррен / © Getty Images

Міррен мала неймовірно ефектний вигляд в червоній сукні в принт «собачий зуб», поверх якої одягла біле паль т о і замотала на шию чорний шарф. Взута акторка була в чорні шкіряні чоботи, прикрашені перлинами, в руках тримала невелику чорну сумку і також одягла червоні оксамитові рукавички, які чудово пасували до її образу.

Гелен розпустила своє платиново-біле волосся, зробила легкий, але виразний макіяж і завершила лук золотими сережками-кільцями.

Гелен Міррен / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Міррен нагородили в Каліфорнії престижною премією Сесіла Б. ДеМілля, яка вручається за визначний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів. Захід відбувся перед 83-ю церемонією вручення премії «Золотий глобус». На ньому зірка з’явилася в пудрово-рожевій сукні від Stella McCartney, зшитій на замовлення.

