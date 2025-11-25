Грибок нігтів: поради з профілактики цього захворювання / © Credits

Реклама

За словами експертів з видання American Academy of Dermatology Association, набагато легше запобігти, ніж лікувати. Повне лікування може тривати до року та інколи вимагає призначення лікаря. Тож якщо ви хочете, щоб ваші нігті на ногах або руках залишалися здоровими та доглянутими, запам’ятайте ці поради, вони дуже прості, але рятують від довготривалих проблем.

Грибки люблять тепле, вологе середовище. Закрите взуття, вологі шкарпетки, душ у спортзалі, басейн, навіть звичайний педикюр можуть стати стартом інфекції.

Корисні правила

Тримайте стопи чистими та сухими. Це базова та найважливіша порада. Носіть шкарпетки, які відводять вологу та змінюйте їх щодня. Якщо ж спітніли, змініть їх одразу. Також давайте взуттю добу на повне висихання та обирайте взуття з матеріалів, які «дихають», як от шкіра, текстиль або сітка. Вологість — ідеальні умови для грибка і ваше завдання — не дати йому шансу. Використовуйте протигрибковий спрей чи пудру. Особливо перед тренуванням або у спеку. Це профілактика, не лікування, але вона не дасть грибку затриматися у вашому взутті. Не ходіть босоніж у «вологих» зонах. Спортзал, душова, спа, басейн, саме у таких місцях грибки живуть буквально на поверхні, тож завжди майте з собою сланці чи капці. Не діліться особистими речами. Пам’ятайте просте правило: ні чужим рушникам, шкарпеткам, взуттю, пилочкам і кусачкам. Грибок легко передається між людьми. Підстригайте коротко нігті. Так грибкам буде складніше «поселитися» під нігтем. На ногах обрізайте прямо, не заокруглюйте. На руках просто підтримуйте акуратну коротку форму. Дезінфікуйте інструменти після кожного використання. Це не перебільшення, це базова гігієна. Якщо у вас є грибок або бородавки змішайте 1 склянку води та 1 ст. л відбілювача. Замочити інструменти на 5 хв. Якщо інфекції немає просто протріть або замочіть у спирті на 5 хв. Після цього, дайте повністю висохнути. У салоні перевіряйте стерильність. Перш ніж сісти на манікюр або педикюр, переконайтеся, що інструменти дістають зі стерильних пакетів і ванночки дезінфікують між клієнтами. Якщо ж ні, спокійно попросіть продезінфікувати чи оберіть інший салон. «Стопу атлета» необхідно негайно лікувати. Симптомами цього захворювання є лущення між пальцями, тріщини, свербіж або печіння та почервоніння. Це грибкова інфекція шкіри, яка дуже легко переходить на нігті. Під час лікування обробіть або замініть взуття. Грибок може «жити» у взутті та викликати повторне зараження. Використовуйте спеціальні дезінфектори, УФ-прилади чи замініть стару пару. Шкарпетки періть на високій температурі. Регулярно перевіряйте нігті. Якщо бачите потовщення, розшарування, зміну кольору чи ніготь починає відходити, час до дерматолога. На ранніх стадіях грибок лікується швидше та легше. Якщо хтось у родині має грибок, лікуватися мають всі. Фунгійні інфекції легко циркулюють у домі. Поки заражений хтось один, ризикують усі.

Грибок нігтів — це не щось «жахливе» чи рідкісне, але це те, що потребує уваги та профілактики. Трохи дисципліни, кілька простих правил щоденного догляду та ваші нігті залишатимуться здоровими й доглянутими, а лікування, яке може тривати до року, вам просто не знадобиться.