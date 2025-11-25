У картатому блейзері і широких штанях: королева Летиція сходила до кінотеатру на церемонію

Королева Летиція / © Getty Images

Дружина короля Філіпа VI була заскочена на церемонії вручення нагороди режисеру Алехандро Аменабару і показі його фільму «Mar adentro» в кінотеатрі «Монкайо» в Туделі, в Наваррі.

Королева разом із учнями кількох шкіл Тудели відвідала цикл «Наші класики», присвячений режисеру, сценаристу та композитору Алехандро Аменабару, у межах фестивалю «Festival de Cine Opera Prima Ciudad de Tudela».

Крім того, королева відвідала показ нового фільму режисера «Mar adentro» з Гав’єром Бардемом у головній ролі, в якому порушуються такі питання, як евтаназія, аборти та право на гідне життя.

Для цього виходу Летиція обрала картатий блейзер від Sandro, який вона поєднувала із зеленим в’язаним светром, штанями кремового кольору, ботильйонами Magrit із замші на широкому підборі та незвичайною сумкою із капсульної колекції Paños de Guirra. Летиція розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж і одягла улюблену каблучку від Coreterno.