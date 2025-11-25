Астрологиня розповіла, чи чекати на нові обстріли, та які регіони под загрозою

Астрологія / © Фото з відкритих джерел

Українські прифронтові регіони та Київ найближчими днями можуть опинитися під підвищеною загрозою обстрілів.

Про це розповіла астрологиня Олена Бучинська в інтерв’ю виданню «Главред«.

За її словами, найбільш ризикованими вона вважає 25–26 листопада, а також 28 число, коли можливі удари по житлових районах столиці. Бучинська стверджує, що в ці дні існує загроза для мирного населення, зокрема дітей. До зон підвищеної небезпеки вона також віднесла Харків, Запоріжжя, Суми, Одесу та Дніпро.

Астролог зазначила, що до середини грудня обстріли триватимуть, але, на її думку, їх інтенсивність буде меншою порівняно з попередніми періодами.

Оцінюючи можливість політичних домовленостей щодо припинення війни, Бучинська заявила, що більш визначений дипломатичний курс може сформуватися після 14 грудня. За її прогнозами, ключові рішення або попередні угоди можуть припасти на січень або лютий–березень 2026 року, тоді як остаточне завершення активної фази вона пов’язала з квітнем 2026 року.

Бучинська також припустила, що до весни 2026 року ситуація з деякими територіями може залишатися емоційно складною, хоча окремі напрямки, зокрема Запорізький, можуть дати несподівано позитивну динаміку для України.

Крім того, вона заявила, що найближчі тижні будуть визначальними для Покровська. За її словами, якщо місто вдасться утримати до 5 грудня, надалі ситуація може покращитися на користь України.

