Відомий співак, якого підозрюють в образі DISCOMAN, вперше розкрив правду і до чого тут Сердючка

Discoman і Андрій Данилко

Український співак Геннадій Вітер чесно висловився про появу в українському шоубізнесі артиста DISCOMAN.

У Мережі вже давно ширяться чутки, що саме Вітер може бути тим, хто перевтілюється у яскравий сценічний образ, який подекуди нагадує Олега Винника. Та артист уникає прямої відповіді — хоча й не заперечує, що є продюсером проєкту та відповідає за більшість процесів. Така деталь лише підсилює припущення фанів.

Водночас ще більше олії у вогонь Генадій підлив, коли розповідав про колегу Вєрку Сердючку. Зокрема, натякнув, що на образ DISCOMAN під час війни його надихнув один інцидент за кордоном і перевтілення Андрія Данилка у впізнаваний сценічний костюм.

«Були ми з Сердючкою на гастролях. Це якраз перший рік війни (повномасштабної — прим. ред.) закінчився. Ми їхали збирати перші великі суми на благодійність. Зібралася дуже велика кількість людей. Я зі сцени кажу, що життя повертається: дали освітлення, транспорт повертається... Меседж був зрозумілий. Але із зали прилетіла фраза: „За*б*в, співай“. Після цього ми з Андрієм спілкувалися у гримерці. Й він мені сказав таку фразу: „Як думаєш, а нахіба я одягнув цей образ?“. Тому зараз ця історія, яка допомагає. І тому я не поїхав з країни, коли мені тричі пропонували. Тут хтось має залишатися», — заінтригував співак в епізоді «Мені цікаво».

Discoman і Геннадій Вітер

Ба більше, Вітер стверджує, що навіть на такому ранньому етапі створення нової зірки DISCOMAN вже є прибутковим. Проте все ж він думає про майбутній розвиток і зараз сфокусований на детальному аналізі свого слухача.

«Скажу правду. Цей проєкт дає кошти. Поки що ми відмовляємося від якоїсь комерційної історії. Проєкт набирає міць. Ми шукаємо свою аудиторію та те, що буде цікаво для неї, сприйняття. Бо багато хто знає пісні, але не знає імені — це треба зламати. Ми поступово робитимемо. Це не тільки мій проєкт, але є ще два співпродюсера», — додав артист.

Цікаво, що колись DISCOMAN у своєму сценічному образі теж згадував дружбу з Андрієм Данилком. Тоді він розповідав про пораду, яку він дав йому про особисте життя. Тож, чи збіг, що і DISCOMAN і Геннадій Вітер називають Данилка товаришем — покаже час.