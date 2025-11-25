- Дата публікації
-
Зустріч президентів Зеленського і Трампа: у Білому домі відповіли про плани
Американська високопосадовиця заявила, що офіційної підготовки до зустрічі Зеленського і Трампа немає.
Зустріч між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським поки що не стоїть у графіку.
Про це в коментарі “Суспільному” повідомила високопосадовиця в Білому домі.
За її словами, нині немає узгоджених дат чи офіційних домовленостей щодо можливих переговорів між двома лідерами. У Вашингтоні водночас наголосили, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжують взаємодію на робочому рівні.
Деталей щодо того, чи може така зустріч відбутися пізніше, у Білому домі не надали.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вже від початку грудня президент України Володимир Зеленский може особисто прибути до Вашингтона, щоб обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші пункти нового плану врегулювання війни.