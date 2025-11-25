ТСН у соціальних мережах

Зустріч президентів Зеленського і Трампа: у Білому домі відповіли про плани

Американська високопосадовиця заявила, що офіційної підготовки до зустрічі Зеленського і Трампа немає.

Зустріч президентів Зеленського і Трампа: у Білому домі відповіли про плани

Зеленський і Трамп наразі не мають узгодженої зустрічі — відповідь Білого дому / © Associated Press

Зустріч між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським поки що не стоїть у графіку.

Про це в коментарі “Суспільному” повідомила високопосадовиця в Білому домі.

За її словами, нині немає узгоджених дат чи офіційних домовленостей щодо можливих переговорів між двома лідерами. У Вашингтоні водночас наголосили, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжують взаємодію на робочому рівні.

Деталей щодо того, чи може така зустріч відбутися пізніше, у Білому домі не надали.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вже від початку грудня президент України Володимир Зеленский може особисто прибути до Вашингтона, щоб обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші пункти нового плану врегулювання війни.

