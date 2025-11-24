Зеленський може наступного тижня відвідати США

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

Американські та українські посадовці нині обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до США, який, за попередніми даними, може відбутися вже цього тижня.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів у Женеві.

За словами одного зі співрозмовників видання, головною метою поїздки є особисте обговорення Зеленського з президентом США Дональдом Трампом найчутливіших елементів запропонованого мирного плану. Зокрема, йдеться про питання територій, що стануть ключовими у майбутніх домовленостях.

Поки що офіційної дати візиту немає. Переговори щодо деталей тривають, і рішення може бути ухвалене найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої ​​угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.