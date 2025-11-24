ТСН в социальных сетях

Политика
60
1 мин

Зеленский может на следующей неделе посетить США

Визит необходим, чтобы согласовать самые чувствительные детали предложенного мирного плана.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Американские и украинские чиновники сейчас обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который, по предварительным данным, может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров в Женеве.

По словам одного из собеседников, главной целью поездки является личное обсуждение Зеленского с президентом США Дональдом Трампом самых чувствительных элементов предложенного мирного плана. В частности, речь идет о вопросах территорий, которые станут ключевыми в будущих договоренностях.

Пока официальной даты визита нет. Переговоры по деталям продолжаются, и решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Женеве заявили, что достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.

