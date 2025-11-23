Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.

Об этом заявил журналистам глава американской делегации, госсекретарь США Марко Рубио, выступление которого транслировало издание Sky News

Он снова назвал сегодняшние переговоры позитивными и продуктивными, отметив, что доложил президенту Трампу о результате.

«Мы разговаривали с ним [президентом США Дональдом Трампом], я думаю, что он достаточно доволен отчетами, которые мы ему предоставили о достигнутом прогрессе», — сказал он.

Рубио не озвучил конкретных достижений, но подчеркнул, что «очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем сделать здесь, потому что мы достигли огромного прогресса».

«Я не хочу объявлять победу или окончательное решение. Еще есть кое-что, что нужно сделать, но мы гораздо дальше, чем были, когда начинали сегодня утром, и где мы были неделю назад, это точно», — сказал он.

При этом глава американской делегации не обещает, что окончательное решение будет принято в определенный президентом Трампом крайний срок — четверг, 27 ноября. Вместо этого он выразил надежду, что это произойдет «скоро».

Напомним, после завершения переговоров представителей украинской и американской делегаций в Женеве госсекретарь США Марко Рубио назвал сегодняшнюю встречу «самой продуктивной и наиболее значимой». Он добавил, что в мирный план будут внесены «некоторые изменения», очевидно, на основе предложений Украины.

В субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.