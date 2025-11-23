Трамп "благословил" мирный план, к которому присоединился его родственник - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

К мирному плану США для урегулирования войны в Украине, который вызвал резкую критику в Европе и Украине, якобы причастен Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Собеседники издания утверждают, что представитель президента США Стив Уиткофф и спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев разработали план во время октябрьской встречи в Майами. При этом присутствовал Джаред Кушнер, который уже работал с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и Газой.

Президент США Дональд Трамп о разработанном плане вроде бы узнал в последнюю минуту, но он «благословил» его, как только американского лидера проинформировали.

Издание также сообщило, что ключевые чиновники США даже не были проинформированы о деталях мирного плана. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, который возглавляет внешнеполитическую деятельность Белого дома, в разработке плана участия не принимал.

Напомним, в субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

В воскресенье, 23 ноября, во время переговоров в Женеве президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова обвинил украинскую власть, что она якобы «не выразила никакой благодарности» за его усилия в мирном урегулировании войны с РФ. Он также упрекнул Европу за то, что она продолжает покупать нефть у России.