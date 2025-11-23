Когда выключат свет 24 ноября: обнародованы графики для регионов Украины

Отключение света в Украине

В Украине в понедельник, 24 ноября, будут вводить почасовые графики отключений света по всей территории страны. Единственная причина отключений – вооруженная агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщает ДТЭК.

Киевская область

График почасовых отключений электроэнергии на 24 ноября.

График отключения света в Киеве 24 ноября / © ДТЭК / © ДТЕК

Ровенская область

Почасовые отключения на 24 ноября

График отключения света в Ровенской области 24 ноября / © ДТЭК / © ДТЕК

Львовская область

График отключений электроэнергии

График отключения света во Львове 24 ноября / © ДТЕК

Сумская область

График почасовых отключений света.

График отключения света в Сумах 24 ноября / © ДТЕК

Днепропетровщина

График почасовых отключений света.

График почасовых отключений света. / © ДТЕК

Напомним, пока большинство украинцев живут по графикам отключений, некоторые регионы, кажется, не знают проблем со светом. Это вызывает социальную напряженность, но эксперты объяснили, что причина не в избирательности, а в технических ограничениях сети, которая не была готова к войне.

Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.