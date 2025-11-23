- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1473
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда выключат свет 24 ноября: обнародованы графики для регионов Украины
ДТЭК обнародовал графики почасовых отключений электроэнергии на 24 ноября для всех областей Украины. Проверьте, когда возможны отключения в вашем регионе.
В Украине в понедельник, 24 ноября, будут вводить почасовые графики отключений света по всей территории страны. Единственная причина отключений – вооруженная агрессия РФ против Украины.
Об этом сообщает ДТЭК.
Киевская область
График почасовых отключений электроэнергии на 24 ноября.
Ровенская область
Почасовые отключения на 24 ноября
Львовская область
График отключений электроэнергии
Сумская область
График почасовых отключений света.
Днепропетровщина
График почасовых отключений света.
Напомним, пока большинство украинцев живут по графикам отключений, некоторые регионы, кажется, не знают проблем со светом. Это вызывает социальную напряженность, но эксперты объяснили, что причина не в избирательности, а в технических ограничениях сети, которая не была готова к войне.
Также сообщалось, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели.