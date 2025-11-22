Беженка показала меню в лагере для переселенцев в Бельгии

Скриншт завтрака / © andrewrostov.livejournal.com

Беженка, которая получила убежище в Бельгии, решила поделиться опытом адаптации. В ролике она продемонстрировала меню и доступные продукты в лагере для новоприбывших.

Блогер @ammigrantka, которая активно освещает жизнь беженцев в Бельгии, опубликовала видео с обзором меню для новоприбывших в лагере.

«Это абсолютно обычный завтрак, он одинаковый каждый день», — рассказала она.

Блогер показывает, как формирует свой завтрак в лагере: на тарелку она положила хлеб с джемами, выбрала йогурт, а в конце демонстрирует хлопья, которые добавляет молоко.

Часть зрителей раскритиковала блогера, обвиняя ее в неблагодарности, но она подчеркнула, что только показывает меню и не критикует ассортимент блюд.

«Это видео было снято как продолжение серии, и оно адресовано тем, кто интересовался, что именно дают на завтрак. Это не является выражением недовольства», — пояснила она

Зрители видео высказывали разные мнения относительно питания в лагере. Одна из комментаторов подчеркнула, что завтраки становятся возможными благодаря ежедневному незаметному труду персонала.

Другая участница обсуждения отметила, что ничего опасного не происходит, еды хватает, и калорий для неработающего человека более чем достаточно, а вопрос о том, что меню «повторяется», она считает безосновательным. На этот комментарий автор видео ответила эмоционально, заявив: «Какие еще бомбы! Я не из Украины! Зачем столько враждебности к людям?». Один из пользователей также уточнил, что лагерь работает по программе Azule (Азуль) и предназначен не для граждан Украины, а для других категорий беженцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские беженцы, которые нашли приют в Бельгии, могут рассчитывать на одну из самых высоких финансовых пособий среди всех стран Евросоюза.