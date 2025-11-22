Украина подтвердила возвращение 31 гражданина из Беларуси: что известно

В Украине подтвердили возвращение из Беларуси 31 украинцев: что известно / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Из Белоруссии в Украину сегодня, 22 ноября 2025 года, вернули 31 гражданское лицо. Они содержались на территории соседней страны.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

В пресс-службе штаба подчеркивают, что это не обмен, а возвращение. По их данным, среди возвращенных граждан — женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и приговоренные к разным срокам заключения — от 2 до 11 лет. Самой младшей уволенной украинцы — 18 лет, самому старшему гражданину — 58 лет. Среди освобожденных гражданских есть лица, больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Все освобожденные украинцы получат необходимую медицинскую помощь и реабилитацию. Координационный штаб продолжает работу по возвращению всех удерживаемых граждан.

«Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ», — отметили в штабе.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

Как отметила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, в рамках достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны и с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли, президент ошибся нашей страны.