Атака БпЛА на Ізмаїл / © MIL.IN.UA

В Ізмаїлі в ніч проти 24 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні кореспондентів видання відзначається, що вибухи пролунали після опівночі.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників і напрямку Ізмаїла.

