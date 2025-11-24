- Дата публікації
-
Укрaїнa
В Ізмаїлі пролунали вибухи — ЗМІ
Вибухи сталися після оголошення повітряної тривоги.
В Ізмаїлі в ніч проти 24 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні кореспондентів видання відзначається, що вибухи пролунали після опівночі.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників і напрямку Ізмаїла.
Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі.
Ми раніше інформували, що на Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках.