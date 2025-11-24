ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
85
1 хв

В Ізмаїлі пролунали вибухи — ЗМІ

Вибухи сталися після оголошення повітряної тривоги.

Ігор Бережанський
Атака БпЛА на Ізмаїл

Атака БпЛА на Ізмаїл / © MIL.IN.UA

В Ізмаїлі в ніч проти 24 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні кореспондентів видання відзначається, що вибухи пролунали після опівночі.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників і напрямку Ізмаїла.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі.

Ми раніше інформували, що на Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках.

