Війна
137
1 хв

Філатов опублікував фото руйнувань у Дніпрі після обстрілу

Наразі рятувальники та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки на житлові будинки Дніпра.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки на Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро / © Борис Філатов

У Дніпрі в ніч на 23 листопада внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків, вибито близько 200 вікон, а в одній будівлі пошкоджено покрівлю.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, комунальні служби вже приступили до ліквідації наслідків, а найбільш понівечену дев’ятиповерхівку обстежуватимуть експерти для визначення остаточного ступеня пошкоджень.

Мешканцям адміністрація Центрального району допомагає оформити заявки на державну програму «єВідновлення», для цього на місці розгорнуто спеціальний штаб.

/ © Борис Філатов

© Борис Філатов

/ © Борис Філатов

© Борис Філатов

Міські лікарні продовжують надавати допомогу постраждалим: у людей зафіксовано отруєння чадним газом, осколкові поранення та гостру реакцію на стрес. Стан госпіталізованих лікарі оцінюють як середній.

Філатов подякував рятувальникам, медичним працівникам, міським службам, благодійникам, силовикам, обласній військовій адміністрації та мешканцям, які допомагають долати наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 23 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей.

137
