Melovin виходить заміж: що відомо про його молодшого на чотири роки нареченого-військового

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/zlotia_p

Український співак MELOVIN, який нещодавно заручився з військовим, розсекретив його.

У дописі із заявою про новий сімейний статус 28-річний співак позначив акаунт і свого новоспеченого нареченого. Ним став Петро Злотя, який служить в ЗСУ інструктором та парамедиком. Навчання він проходив за кордоном та у Києві. Ще у 20-річному віці на початку повномасштабного вторгнення став на захист України.

Наречений MELOVIN / © instagram.com/zlotia_p

Зараз Петру 24 роки. У майбутньому він мріє працювати пластичним хірургом й здобуває відповідну освіту, а поки ж рятує життя українських військових на фронті. Також на своїх сторінках у соцмережах обранець MELOVIN розповідав про скоєний напад. Ще 2024 року, за словами військового, інструктор, який тоді повернувся з полону, наніс йому тілесних ушкоджень. Внаслідок інциденту у Злоті було виявлено низку травм.

Наречений MELOVIN / © instagram.com/zlotia_p

Злотя продовжує нести службу та доволі активно висвітлює різні аспекти медичної допомоги на фронті. Крім того, допомагає країні зборами коштів і волонтерством.

До слова, вже під час служби парамедик здійснив камінґ-аут і заявив, що він бісексуал. Спочатку він готувався до хвилі гейту, але насправді більшість поставилися до його вибору з порозумінням. Тож на діяльність це аж ніяк не вплинуло. А вже цього року Петро Злотя освідчився MELOVIN, а той відповів йому згодою. Романтична подія відбулася у центрі Києві з розкішним букетом троянд і каблучкою.

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

У коментарях друзі та шанувальники MELOVIN вітають його з нареченим і зазначають, що «сміливі мають щастя».

