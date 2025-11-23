Зеленський чекає на результати зустрічі команд у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Швейцарії відбувається зустріч команд, які працюють над подальшими кроками для завершення війни.

Про це він повідомив у Telegram.

«Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат», — розповів він.

Зеленський висловив сподівання, що переговори дадуть результат.

«Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас», — сказав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві.

«Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером», — повідомив він.

За його словами, наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно.

«Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», — розповів Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 листопада у Женеві високопосадовці з Європи, США та України зібралися для обговорення запропонованого Вашингтоном проєкту мирної угоди.

