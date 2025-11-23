- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський чекає на результати зустрічі команд у Швейцарії
Наразі Україна, США та Європа проводять переговори у Швейцарії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Швейцарії відбувається зустріч команд, які працюють над подальшими кроками для завершення війни.
Про це він повідомив у Telegram.
«Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат», — розповів він.
Зеленський висловив сподівання, що переговори дадуть результат.
«Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас», — сказав він.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві.
«Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером», — повідомив він.
За його словами, наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно.
«Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України», — розповів Єрмак.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 листопада у Женеві високопосадовці з Європи, США та України зібралися для обговорення запропонованого Вашингтоном проєкту мирної угоди.