Зеленский ждет результатов встречи команд в Швейцарии
Сейчас Украина, США и Европа проводят переговоры в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии проходит встреча команд, которые работают над дальнейшими шагами для завершения войны.
Об этом он сообщил в Telegram
«Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат», — рассказал он.
Зеленский выразил надежду, что переговоры дадут результат.
«Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — сказал он.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация уже начала работу в Женеве.
«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером», — сообщил он.
По его словам, следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно.
«В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — рассказал Ермак.
Напомним, ранее мы писали о том, что 23 ноября в Женеве высокопоставленные чиновники из Европы, США и Украины собрались для обсуждения предложенного Вашингтоном проекта мирного соглашения.