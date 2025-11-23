СБУ нанесла прицельных ударов по оккупантам в Донецкой области: какие потери РФ

Донетчина

Спецназовцы «Альфы» СБУ нанесли прицельных ударов по позициям армии РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. Враг понес потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает СБУ.

Что поражено

В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Еще одной целью стали составы с FPV-дронами, БпЛА Zala и Гербера в тылу противника.

Как отмечается, при ударах были использованы беспилотные аппараты «FP-2» с боевыми зарядами массой 105 кг. Это обеспечило высокую эффективность операции.

«Воины СБУ и дальше будут уничтожать врага по всем направлениям!», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее дроны атаковали две ТЭС на оккупированной Донбассе.

«Птицы СБС как зажигают, так и тушат. Все как договаривались. Блекаут на болотах – это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: "свет/тепло-бадабум-темно/зимно", - говорится в заявлении командующего Сил Беспилотных Систем Роберта Бровди с позывным "Мадяр".