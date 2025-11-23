Лесика из группы DZIDZIO провели в последний путь: Наталка Карпа растрогала словами прощания

Наталка Карпа, Лесик

Сегодня, 23 ноября, прощались с Олегом Турком — экс-участником группы DZIDZIO, которого тысячи знали как Лесика.

Артист ушел из жизни 22 ноября в возрасте 58 лет. Новость о его смерти всколыхнула всю музыкальную общественность. Панихида по певцу состоялась в храме Святых апостолов Петра и Павла в Новояворовске, родном городе музыканта. Именно там друзья, коллеги и поклонники имели возможность провести его в последний путь. Чин похорон начался в полдень, после чего Лесика похоронили в поселке Ивано-Франково на Львовщине.

Среди тех, кто приехал почтить память певца, была и его близкая подруга и коллега — певица Наталка Карпа. Артистка поделилась кадрами с церемонии прощания в Instagram и эмоционально обратилась к покойному: «Легких тебе облаков, Олежик. Помолитесь сегодня за его душу, кто его знал и любил. Светлая память».

Похороны Лесика Турка / © instagram.com/natalkakarpa

Что известно о смерти Лесика Турка и его состоянии здоровья в последние годы жизни

Олег Турко долгое время боролся за жизнь. Весной 2024 года он пережил сложнейшую операцию на сердце — врачи заменили ему сразу четыре клапана и аорту. После длительной реабилитации артист постепенно возвращался к творчеству.

Однако 5 декабря, во время концерта Натальи Бучинской во Львове, музыкант пережил внезапный сердечный приступ. Его в критическом состоянии доставили в больницу, а врачи впоследствии сообщили об обнаружении токсичных веществ в организме.

Олег Турко

Родные артиста заявляли, что вероятно имело место умышленное отравление. Жена музыканта Ирина подала заявление в полицию относительно возможного покушения на жизнь. Однако уголовное дело не открыли — правоохранители не нашли достаточных доказательств.

Позже Лесику диагностировали стеноз аортального клапана, из-за чего ему была необходима еще одна операция. Все это время он оставался в тяжелом состоянии, борясь за выздоровление. Точную причину смерти артиста пока не разглашают.