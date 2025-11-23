Melovin выходит замуж: что известно о его младшем на четыре года женихе-военном

MELOVIN и его жених

Украинский певец MELOVIN, который недавно обручился с военным, рассекретил его.

В посте с заявлением о новом семейном статусе 28-летний певец обозначил аккаунт и своего новоиспеченного жениха. Им стал Петр Злотя, который служит в ВСУ инструктором и парамедиком. Обучение он проходил за рубежом и в Киеве. Еще в 20-летнем возрасте в начале полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Жених MELOVIN

Сейчас Петру 24 года. В будущем он мечтает работать пластическим хирургом и получает соответствующее образование, а пока же спасает жизни украинских военных на фронте. Также на своих страницах в соцсетях избранник MELOVIN рассказывал о совершенном нападении. Еще в 2024 году, по словам военного, инструктор, который тогда вернулся из плена, нанес ему телесные повреждения. В результате инцидента у Злоти был обнаружен ряд травм.

Жених MELOVIN

Злотя продолжает нести службу и довольно активно освещает различные аспекты медицинской помощи на фронте. Кроме того, помогает стране сборами средств и волонтерством.

К слову, уже во время службы парамедик совершил каминг-аут и заявил, что он бисексуал. Сначала он готовился к волне хейта, но на самом деле большинство отнеслись к его выбору с пониманием. Поэтому на деятельность это никак не повлияло. А уже в этом году Петр Злотя сделал предложение MELOVIN, а тот ответил ему согласием. Романтическое событие произошло в центре Киева с роскошным букетом роз и кольцом.

MELOVIN и его жених / © instagram.com/melovin_official

В комментариях друзья и поклонники MELOVIN поздравляют его с женихом и отмечают, что "смелые имеют счастье".

