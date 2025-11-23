Украине могут предложить ракеты Tomahawk за мирное соглашение — WP

США могут предложить Украине ракеты Tomahawk как альтернативу гарантиям безопасности

На фоне давления на Киев по поводу принятия «мирного плана» Дональда Трампа, американские чиновники рассматривают возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Это предлагается как способ усилить сдерживание в послевоенный период, поскольку гарантии безопасности в документе считаются недостаточно прочными.

Такое мнение со ссылкой на собственные источники высказал Дэвид Игнатиус в статье The Washington Post.

Американские чиновники, близкие к переговорному процессу в Женеве, сообщили, что в администрации США признают: "гарантии безопасности еще недостаточно сильны" в предложении Трампа.

В качестве альтернативной меры для усиления послевоенного сдерживания рассматривается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если будет достигнуто мирное соглашение. Эта идея возникла из-за того, что Россия категорически выступает против размещения европейских войск в Украине как силы сдерживания после прекращения огня. Tomahawk предлагается как компромиссный вариант.

Чиновники уверены, что Украина не использует их превентивно против России, поскольку это приведет к потере поддержки США и Европы. В то же время они подчеркивают, что суверенитет Украины не может быть скомпрометирован.

«Суверенитет Украины никогда нельзя подвергать угрозе. Это открыло бы шлюзы в Европе», – отметил ключевой американский чиновник.

Хотя план рассматривается как «гибкий переговорный процесс», он содержит болезненные уступки: Киеву предлагают отступить от примерно 25% территории Донецкой области, что является ключевым требованием России. Также обсуждалось ограничение численности украинской армии, хотя чиновники указывают, что эта норма может быть исключена или изменена.

Напомним, Дэвид Игнатиус отметил, что Владимир Зеленский сейчас стоит перед самым «мучительным выбором» в своем президентстве: согласиться на уступки агрессору или продолжать войну с риском потери поддержки США. Американские чиновники, ведущие переговоры, заявили, что Киев может быть готов к компромиссу по ключевому требованию россиян — отдать Донбасс ради мира.