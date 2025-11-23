- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Эрдоган узнает позицию Путина по завершению войны в Украине
Турецкий президент поделится с европейскими и американскими лидерами результатами своего разговора с российским диктатором.
В понедельник, 24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию по завершению войны в Украине.
Об этом он сообщил на пресс-конференции во время саммита G20 в ЮАР.
Турецкий президент подчеркнул, что намерен обратиться к российскому лидеру с прямыми вопросами относительно его дальнейших шагов.
«Я хочу спросить завтра господина Путина, что мы можем сделать для восстановления „зернового коридора“, и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — сказал он.
Эрдоган отметил, что намерен проинформировать Путина о «результатах своих переговоров с европейскими лидерами и президентом Трампом».
Также он отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами результатами своего разговора с российский диктатором.
Президент Турции напомнил, что недавно говорил о достижении мира с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Надеюсь, что Турция сделает все возможное на пути к миру и мы уже объявили мобилизацию всех усилий ради мира. Верю, что мы этого достигнем», — подытожил Эрдоган.
Напомним, 19 ноября во время рабочего визита в Турцию президент Зеленский встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После встречи с Зеленским турецкий лидер выступил с инициативой возобновить Стамбульский формат переговоров по Украине, причем в «более широком и содержательном формате».