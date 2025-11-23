Эрдоган узнает позицию Путина по завершению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В понедельник, 24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию по завершению войны в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во время саммита G20 в ЮАР.

Турецкий президент подчеркнул, что намерен обратиться к российскому лидеру с прямыми вопросами относительно его дальнейших шагов.

«Я хочу спросить завтра господина Путина, что мы можем сделать для восстановления „зернового коридора“, и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — сказал он.

Эрдоган отметил, что намерен проинформировать Путина о «результатах своих переговоров с европейскими лидерами и президентом Трампом».

Также он отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами результатами своего разговора с российский диктатором.

Президент Турции напомнил, что недавно говорил о достижении мира с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, что Турция сделает все возможное на пути к миру и мы уже объявили мобилизацию всех усилий ради мира. Верю, что мы этого достигнем», — подытожил Эрдоган.

Напомним, 19 ноября во время рабочего визита в Турцию президент Зеленский встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи с Зеленским турецкий лидер выступил с инициативой возобновить Стамбульский формат переговоров по Украине, причем в «более широком и содержательном формате».