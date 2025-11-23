Немир, а ловушка: Times предположило, как Россия может использовать Донбасс, отданный по плану Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Украина оказалась перед очень сложным выбором: принять «мирный план» США, предусматривающий болезненные территориальные уступки, или рисковать потерей жизненно важной поддержки Вашингтона. Наибольшей опасностью в этом плане является требование Кремля отдать России без боя остальную часть Донецкой области, которую Москва впоследствии может использовать в качестве плацдарма для предстоящего нападения на Украину.

Об этом пишет The Times.

Демилитаризованный Донбасс как угроза

Согласно плану, разработанному американскими чиновниками в сотрудничестве с россиянами, Украина должна согласиться на ряд болезненных уступок. Большинство оккупированных территорий останутся под контролем России без формального признания, что, как отмечает издание, «не является большим напряжением», поскольку освобождение его в ближайшем будущем западные союзники частно считают маловероятным.

Однако ключевым и тяжелым требованием является передача России остальной территории Донетчины, которую Путин требует отдать ему без боя. По условиям плана эта территория станет российской, но будет демилитаризованной.

Издание подчеркивает, что такое условие может якобы развеять опасения, что Москва сможет использовать эту землю как плацдарм для атак вглубь Украины в будущем. Но без четкого понимания того, как эта демилитаризация будет обеспечиваться и контролироваться, это остается очень горькой таблеткой для Зеленского.

Уступки и ультиматумы

План также предусматривает, что Украина останется суверенным государством, но ему будет запрещено вступать в НАТО, хотя и разрешено присоединиться к ЕС. Что касается армии, то хотя пункт плана ограничивает численность ВСУ 600 тысяч военнослужащих, это все равно больше, чем довоенная численность (250 тысяч).

Россия должна пойти на «незначительные» уступки: вывести войска из небольших частей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также отказаться от претензий на миллиарды замороженных суверенных активов на Западе, значительная часть которых пойдет на восстановление Украины.

The Times подчеркивает, что, хотя украинцы могут считать план слишком большим подарком Путину, в России уже называют его «слишком малым и слишком поздним».

«Россия нуждается в полном уничтожении киевского режима любыми необходимыми средствами», — заявил на прошлой неделе националистический новостной сайт «Царьград».

Эти противоречия объясняют, почему Путин сейчас ведет себя осторожно и заявляет о готовности к «гибкости» и ждет ответа Киева. Вероятно, российский диктатор стремится «увеличить давление на Зеленского, но не хочет показать себя слабым, согласившись на план раньше украинцев».

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог оценил «мирный план» Трампа . По его мнению, документ хороший, и Зеленский может с ним согласиться.