Ненастье ударило по одному из регионов Украины: стихия обесточила сотни населенных пунктов
Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой отключение электричества в большинстве районов Львовской области.
В результате сильной непогоды, накрывшей Львовскую область в ночь на воскресенье, 23 ноября, более 460 населенных пунктов оказались без электроснабжения. Причиной стали налипание мокрого снега и падение веток деревьев на линии электропередач. Энергетики призывают жителей быть крайне осторожными вблизи оборванных проводов и помнить правила безопасности.
Об этом сообщили во Львовоблэнерго.
Более 460 деревень без света
«Львовоблэнерго» сообщило о масштабных отключениях электросетей, вызванных стихией. По состоянию на 10:00, 23 ноября, из-за непогоды полностью обесточены 227 населенных пунктов и частично еще 236. Таким образом, всего пострадали 463 населенных пункта.
Стихия охватила все основные районы электрических сетей области, включая Южный РЭС (Дрогобычская, Стрыйская части), Карпатский РЭС (Самборская, Старосамборская части), Западный РЭС (Городоцкая, Яворовская, Мостиская части) и другие.
Для ликвидации последствий непогоды задействовано 178 бригад «Львовоблэнерго» в составе 765 работников и 267 единиц техники. Работы продолжаются круглосуточно.
«Гусиный шаг»: как избежать смертельной опасности
Из-за массовых обрывов проводов и падения ветвей, «Львовоблэнерго» напоминает жителям о строгом соблюдении правил безопасности, поскольку приближение к оборванному проводу может привести к смертельному поражению током.
«Помните о правилах безопасности: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – можно получить смертельный удар электротоком», – сообщает «Львовоблэнерго».
Энергетики также напоминают о необходимости отходить из опасной зоны специальным способом, известным как гусиный шаг: необходимо свести ступни ног вместе, не отрывать их друг от друга и от земли и передвигаться мелкими скользящими шагами.
Граждан просят сразу сообщать об обрывах проводов в колл-центр «Львовоблэнерго» по круглосуточным бесплатным номерам, а также организовывать охрану места обрыва до приезда бригады, чтобы туда никто не попал. Если же из-за непогоды упали деревья, ветки или травмировались люди, следует немедленно вызвать экстренные службы (101, 112 или 103).
