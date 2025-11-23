Ненастье ударило по одному из регионов Украины: стихия обесточила сотни населенных пунктов

Налипание снега на Львовщине / © Twitter

В результате сильной непогоды, накрывшей Львовскую область в ночь на воскресенье, 23 ноября, более 460 населенных пунктов оказались без электроснабжения. Причиной стали налипание мокрого снега и падение веток деревьев на линии электропередач. Энергетики призывают жителей быть крайне осторожными вблизи оборванных проводов и помнить правила безопасности.

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

Более 460 деревень без света

«Львовоблэнерго» сообщило о масштабных отключениях электросетей, вызванных стихией. По состоянию на 10:00, 23 ноября, из-за непогоды полностью обесточены 227 населенных пунктов и частично еще 236. Таким образом, всего пострадали 463 населенных пункта.

Налипание мокрого снега во Львове / © Twitter

Стихия охватила все основные районы электрических сетей области, включая Южный РЭС (Дрогобычская, Стрыйская части), Карпатский РЭС (Самборская, Старосамборская части), Западный РЭС (Городоцкая, Яворовская, Мостиская части) и другие.

Для ликвидации последствий непогоды задействовано 178 бригад «Львовоблэнерго» в составе 765 работников и 267 единиц техники. Работы продолжаются круглосуточно.

«Гусиный шаг»: как избежать смертельной опасности

Из-за массовых обрывов проводов и падения ветвей, «Львовоблэнерго» напоминает жителям о строгом соблюдении правил безопасности, поскольку приближение к оборванному проводу может привести к смертельному поражению током.

«Помните о правилах безопасности: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – можно получить смертельный удар электротоком», – сообщает «Львовоблэнерго».

Налипание мокрого снега во Львове / © Twitter

Энергетики также напоминают о необходимости отходить из опасной зоны специальным способом, известным как гусиный шаг: необходимо свести ступни ног вместе, не отрывать их друг от друга и от земли и передвигаться мелкими скользящими шагами.

Граждан просят сразу сообщать об обрывах проводов в колл-центр «Львовоблэнерго» по круглосуточным бесплатным номерам, а также организовывать охрану места обрыва до приезда бригады, чтобы туда никто не попал. Если же из-за непогоды упали деревья, ветки или травмировались люди, следует немедленно вызвать экстренные службы (101, 112 или 103).

