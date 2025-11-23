Гороскоп по картам Таро на 23 ноября 2025: новые идеи для Близнецов и гармония для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день подходит для размышлений, осознанных шагов и завершения долго откладывающихся дел. Таро советуют сохранять гибкость: некоторые события могут разворачиваться неожиданно, но именно это приведет вас туда, где вы должны быть.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Сила

Вы ощущаете внутреннюю решительность и уверенность.

Совет: действуйте спокойно, но твердо – ваша выдержка сейчас самое лучшее оружие.

Телец — Восьмерка Пентаклей

Практическая работа доставляет удовольствие.

Совет: не отвлекайтесь — ваши усилия дадут ощутимый результат.

Близнецы — Паж Мечей

Новые мнения, информация или идея, требующая развития.

Совет: прислушивайтесь к интуитивным подсказкам — они метки.

Рак — Десятка Кубков

Тепло дома, поддержка, любовь и гармония.

Совет: проведите время с близкими — это восстановит ваш энергетический баланс.

Лев — Тройка Жезлов

Вы видите перспективу и готовы двигаться вперед.

Совет: планируйте следующий этап – удача на вашей стороне.

Дева — Пятерка Кубков

Возможны воспоминания или легкая тоска по прошлому.

Совет: не оглядывайтесь — впереди открывается новая дверь.

Весы — Король Кубков

День эмоционального равновесия и искренних разговоров.

Совет: действуйте сердцем — оно сегодня мудрее разума.

Скорпион — Девятка Мечей

Лишние мысли могут создать напряжение.

Совет: остановитесь и глубоко вдохните — большинство страхов только мнимые.

Стрелец — Шестерка Жезлов

Признание, достижение, поддержка других.

Совет: примите успех — вы на правильном пути.

Козорог — Смерть

Глубокое обновление, завершение старого.

Совет: не сопротивляйтесь трансформации — освобождение ведет к росту.

Водолей — Двойка Кубков

Согласие, доверие, душевное единство.

Совет: стройте отношения на честности — это создаст прочную связь.

Рыбы — Туз Пентаклей

Новая возможность в работе или финансах.

Совет: примите шанс — он может стать фундаментом будущего благосостояния.

23 ноября 2025 года – день завершения и обновления. Карты Таро подсказывают: завершающееся сейчас освобождает пространство для чего-то большего. Это время тихой уверенности, веры в собственные силы и чувство внутреннего порядка.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.