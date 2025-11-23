ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 23 ноября 2025: новые идеи для Близнецов и гармония для Раков

23 ноября 2025 г. карты Таро показывают день, когда энергия постепенно переходит в фазу спокойного обновления. Важно действовать без спешки, прислушиваясь к интуиции и собственному темпу.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день подходит для размышлений, осознанных шагов и завершения долго откладывающихся дел. Таро советуют сохранять гибкость: некоторые события могут разворачиваться неожиданно, но именно это приведет вас туда, где вы должны быть.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Сила
    Вы ощущаете внутреннюю решительность и уверенность.
    Совет: действуйте спокойно, но твердо – ваша выдержка сейчас самое лучшее оружие.

  • Телец — Восьмерка Пентаклей
    Практическая работа доставляет удовольствие.
    Совет: не отвлекайтесь — ваши усилия дадут ощутимый результат.

  • Близнецы — Паж Мечей
    Новые мнения, информация или идея, требующая развития.
    Совет: прислушивайтесь к интуитивным подсказкам — они метки.

  • Рак — Десятка Кубков
    Тепло дома, поддержка, любовь и гармония.
    Совет: проведите время с близкими это восстановит ваш энергетический баланс.

  • Лев Тройка Жезлов
    Вы видите перспективу и готовы двигаться вперед.
    Совет: планируйте следующий этап – удача на вашей стороне.

  • Дева — Пятерка Кубков
    Возможны воспоминания или легкая тоска по прошлому.
    Совет: не оглядывайтесь — впереди открывается новая дверь.

  • Весы — Король Кубков
    День эмоционального равновесия и искренних разговоров.
    Совет: действуйте сердцем — оно сегодня мудрее разума.

  • Скорпион — Девятка Мечей
    Лишние мысли могут создать напряжение.
    Совет: остановитесь и глубоко вдохните — большинство страхов только мнимые.

  • Стрелец — Шестерка Жезлов
    Признание, достижение, поддержка других.
    Совет: примите успех — вы на правильном пути.

  • Козорог — Смерть
    Глубокое обновление, завершение старого.
    Совет: не сопротивляйтесь трансформации — освобождение ведет к росту.

  • Водолей — Двойка Кубков
    Согласие, доверие, душевное единство.
    Совет: стройте отношения на честности это создаст прочную связь.

  • Рыбы — Туз Пентаклей
    Новая возможность в работе или финансах.
    Совет: примите шанс — он может стать фундаментом будущего благосостояния.

23 ноября 2025 года – день завершения и обновления. Карты Таро подсказывают: завершающееся сейчас освобождает пространство для чего-то большего. Это время тихой уверенности, веры в собственные силы и чувство внутреннего порядка.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

