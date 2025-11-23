"Два метра до конца войны": Келлог сделал громкое заявление

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог / © скриншот с видео

Реклама

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог , специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине, выразил уверенность в том, что благодаря усилиям экспрезидента российско-украинская война вскоре завершится. Келлог подчеркнул, что Трамп «унаследовал» этот конфликт и уже довел его до финальной стадии, сравнив ситуацию с достижением военной цели.

Об этом он рассказал в интервью Fox News в программе My View with Lara Trump.

«Последние два метра»: война близка к концу

Кит Келлог подчеркнул, что именно Дональд Трамп заслуживает полной благодарности за то, что он намерен положить конец этой войне, которую он «унаследовал» и которая не началась во время его каденции.

Реклама

«В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там», - заявил Келлог, сравнив ситуацию на фронте с военной операцией.

Этой яркой метафорой он подчеркнул, что конфликт находится на финальной стадии, и его завершение – вопрос времени и политических усилий.

Мирный план как «работа в процессе»

Келлог также прокомментировал скандальный «мирный план», ранее представленный администрацией Трампа и вызвавший резкую критику среди союзников Украины из-за выгодных России условий. Он назвал документ «работой в процессе», намекнув на то, что план не окончательный и подлежит доработке.

По его словам, работа над планом будет продолжаться в течение всей недели Дня благодарения, чтобы «убедиться, что мы достигнем конечного состояния».

Реклама

Келлог добавил, что для обеспечения крепкого мира в план необходимо будет добавить сопроводительные документы, вероятно, в виде приложения. Он подтвердил, что обсуждал с Джаредом Кушнером необходимость включения гарантий безопасности в план.

Кроме того, Келлог подчеркнул важность точной формулировки пунктов плана, поскольку «действительно важно, какие слова сказаны, потому что слова имеют значение».

Напомним, украинский кокус в Конгрессе США , в который входят около сотни американских законодателей, подверг резкой критике «мирный план» Дональда Трампа для Украины, назвав его неприемлемым. Конгрессмены заявили, что этот документ отражает интересы Кремля и фактически требует от Киева капитуляции.