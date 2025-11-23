ТСН в социальных сетях

Политика
4954
2 мин

"Два метра до конца войны": Келлог сделал громкое заявление

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что благодаря усилиям президента конфликт, который он «унаследовал», находится «в двух метрах» от завершения.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кот Келлог

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог / © скриншот с видео

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог , специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине, выразил уверенность в том, что благодаря усилиям экспрезидента российско-украинская война вскоре завершится. Келлог подчеркнул, что Трамп «унаследовал» этот конфликт и уже довел его до финальной стадии, сравнив ситуацию с достижением военной цели.

Об этом он рассказал в интервью Fox News в программе My View with Lara Trump.

«Последние два метра»: война близка к концу

Кит Келлог подчеркнул, что именно Дональд Трамп заслуживает полной благодарности за то, что он намерен положить конец этой войне, которую он «унаследовал» и которая не началась во время его каденции.

«В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там», - заявил Келлог, сравнив ситуацию на фронте с военной операцией.

Этой яркой метафорой он подчеркнул, что конфликт находится на финальной стадии, и его завершение – вопрос времени и политических усилий.

Мирный план как «работа в процессе»

Келлог также прокомментировал скандальный «мирный план», ранее представленный администрацией Трампа и вызвавший резкую критику среди союзников Украины из-за выгодных России условий. Он назвал документ «работой в процессе», намекнув на то, что план не окончательный и подлежит доработке.

По его словам, работа над планом будет продолжаться в течение всей недели Дня благодарения, чтобы «убедиться, что мы достигнем конечного состояния».

Келлог добавил, что для обеспечения крепкого мира в план необходимо будет добавить сопроводительные документы, вероятно, в виде приложения. Он подтвердил, что обсуждал с Джаредом Кушнером необходимость включения гарантий безопасности в план.

Кроме того, Келлог подчеркнул важность точной формулировки пунктов плана, поскольку «действительно важно, какие слова сказаны, потому что слова имеют значение».

Напомним, украинский кокус в Конгрессе США , в который входят около сотни американских законодателей, подверг резкой критике «мирный план» Дональда Трампа для Украины, назвав его неприемлемым. Конгрессмены заявили, что этот документ отражает интересы Кремля и фактически требует от Киева капитуляции.

