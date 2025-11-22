ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4340
Время на прочтение
2 мин

У Зеленского сделали заявление о консультациях по окончании войны: кто в составе делегации

Украинскую делегацию возглавит руководитель ОП Андрей Ермак.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

В ближайшие дни состоятся консультации по шагам по окончании войны. Уже утвержден состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров с США, союзниками Украины и представителями России.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой миру", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что представители Украины будут защищать "справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности".

Заметим, на официальном сайте главы государства появился указ №854/2025, в котором указано, кто из чиновников вошел в делегацию.

В тексте документа подчеркивают, что речь идет о создании делегации для "участия в переговорном процессе" с Соединенными Штатами, другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Состав делегации:

  • Андрей Ермак – руководитель Офиса президента Украины, глава делегации;

  • Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

  • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны;

  • Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба ВСУ;

  • Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;

  • Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел;

  • Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

  • Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

  • Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины.

Согласно указу, главе делегации разрешается вносить по согласованию с Зеленским изменения в ее состав, привлекать к работе делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).

Напомним, издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы. Европейские дипломаты пытаются найти способ переписать значительную часть документа, преподнося его как конструктивные обновления, чтобы избежать катастрофических последствий для Украины и сохранить единство союзников.

Дата публикации
Количество просмотров
4340
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie