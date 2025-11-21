Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц обсудили "мирный план" Трампа: что решили политики

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский «мирный план» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщили на сайте Федерального правительства ФРГ.

В заявлении говорится, что европейские лидеры подтвердили свою "непреклонную и полную поддержку Украины на пути к крепкому и справедливому миру" и намерены продолжать "тесно координировать" действия по этому вопросу "друг с другом, с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном".

Отмечается, что политики приветствуют усилия США по прекращению войны в Украине. В частности, предложения по подтверждению суверенитета Украины и предоставлению "надежных" гарантий безопасности.

"Они договорились продолжать стремиться к цели защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе. Это включает, в частности, обеспечение того, чтобы линия столкновения оставалась отправной точкой для любого понимания, а украинские Вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины", - говорится.

Зеленский, Стармер, Мерц и Макрон договорились, что любое соглашение, влияющее на европейские государства, Европейский Союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о переговорах с союзниками и поблагодарил их за "принципиальную поддержку Украины".

Глава государства подчеркнул, что лидеры «ценят усилия США, президента Трампа и его команды по завершению войны» и работают над документом, подготовленным американской стороной. По его словам, лидер координируется, чтобы "принципиальные позиции были учтены".

"Обсудили план мира для Украины и всей Европы. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", - заявил украинский лидер.

Напомним, сегодня после обеда в СМИ появилась информация о том, что Зеленский проводит разговор о "мирном плане" Трампа с лидерами Европы. Подробности разговора не сообщались. Впрочем, было известно, что в ней примут участие лидеры Франции, Великобритании и Германии.

Отметим, что издание Bloomberg сообщило, что ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США. В частности, речь идет о пункте, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.