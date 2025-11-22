Как правильно настроить углы антенн Wi‑Fi / © unsplash.com

Большинство пользователей считают, что антенны роутера достаточно установить вертикально. На самом деле, пишет IT-специалист для издания Medium, это лишь базовая конфигурация, редко обеспечивающая равномерное покрытие. Сигнал Wi-Fi распространяется в определенной плоскости, поэтому даже небольшой угол наклона антенны может значительно улучшить его силу.

Правильная ориентация антенн роутера позволяет:

увеличить площадь покрытия, особенно на других этажах;

избежать “мертвых зон Wi-Fi”;

улучшить стабильность и быстроту соединения;

обеспечить эффективную работу устройств с разной поляризацией приема сигнала.

Типичные ошибки при размещении антенн

Все антенны вертикально

Такое расположение выглядит аккуратно, но на практике сигнал становится слабее в определенных углах дома.

Антенны рядом с металлическими поверхностями

Металл отражает сигнал, создавая “мертвые зоны”.

Слишком высокое или скрытое расположение роутера

Сигнал лучше распространяется, если роутер стоит на открытой поверхности, на уровне среднего роста, а не под потолком или в шкафу.

Как правильно настроить антенны Wi‑Fi

Используйте разные углы наклона — один из самых простых методов: установить одну антенну вертикально, а другую под наклоном или горизонтально. Такая конфигурация позволяет покрыть горизонтальные и вертикальные плоскости. Используйте поляризационное разнообразие — если антенны направлены под разными углами, устройства получают сигнал с разной поляризацией, что уменьшает потери и улучшает стабильность Wi‑Fi. Тестируйте положение антенн — перемещайте и наклоняйте антенны, проверяя силу сигнала в разных комнатах. Для определения оптимального положения можно использовать Wi‑Fi анализаторы или приложения для смартфона.

Правильная настройка Wi-Fi антенн значительно улучшает качество интернета в вашем доме. Экспериментируйте с углами наклона, используйте поляризационное разнообразие и избегайте препятствий. Такой подход позволяет устранить мертвые зоны Wi-Fi, улучшить стабильность соединения и обеспечить равномерное покрытие.