Праздники на ваших условиях: как объяснить семье, что в этом году вы к ним не приедете
Праздники — время тепла, елок и семейных объятий, но что делать, если возвращение домой может навредить вашему эмоциональному состоянию, попробуем разобраться.
Представим, что ваше решение не ехать на Рождество или Новый год обусловлено пределами личного комфорта. Как об этом сказать семье, чтобы никого не травмировать и не создавать конфликт, рассказало издание The Washington Post, а также предоставило действенные практические советы.
Права на личные границы
Не все семьи понимают и уважают личные границы. Особенно это заметно в семьях с чрезмерной эмоциональной зависимостью, где ожидают абсолютной близости и «отчетности» за каждый шаг.
Устанавливать границы — это смело и важно. Ваше эмоциональное здоровье должно быть приоритетом, даже если кто-то из родных не поймет этого. Важно помнить, что гнев или разочарование семьи — не ваша ответственность.
Сообщите раньше, но без подробностей
Идеальное время для сообщения о своем отсутствии — как можно раньше. Так семье легче адаптироваться и перестать ждать вас на праздники. Если безопасно, можно просто сказать: «Я знаю, что мы обычно празднуем вместе, но в этом году не смогу приехать домой. Спасибо за понимание».
Необязательно вдаваться в детали. Если семья спросит «почему?», можно дать короткий и нейтральный ответ, вроде «У меня уже есть другие планы» или «В этом году мне важно провести праздники по-другому».
Альтернативы
Чтобы не чувствовать вину, можно предложить положительную замену встрече:
«Договоримся увидеться в новом году на кофе»
«Я позвоню на праздники, чтобы пожелать всего наилучшего»
Так вы оставляете связь и одновременно защищаете собственные границы.
Четкость и доброжелательность
Во время общения общении важно быть устойчивыми, но доброжелательным, например сказать: «Я понимаю, что это может быть неприятно, что я не приеду в этом году, но для меня это лучший вариант. Спасибо за понимание». Здесь помните ключевые моменты: четкость и доброжелательность. Не вдавайся в объяснения, если это травматично для вас.
Честность в безопасных отношениях
Если есть члены семьи, с которыми вы чувствуете поддержку и безопасность, можно немного больше рассказать о причинах, чтобы получить понимание и поддержку, но никому не нужно раскрывать всю историю. Ваше право заботиться о себе важнее «обязанностей перед семьей».
Забота о себе
Если вы «выпадаете» из традиционной семейной встречи, создайте новые собственные ритуалы, например, празднуйте с друзьями, устройте домашнюю фотосессию или мастер-класс, посмотрите любимые фильмы или приготовьте что-то вкусное для себя Это поможет наполнить праздник безопасностью, радостью и эмоциональным комфортом.
Праздники не всегда про «все вместе под елкой». Они могут быть про тепло, радость и заботу о себе. И это тоже празднование, хоть и наедине с собой.