Курс валют на выходные, 13-14 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 1 декабря.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 13-14 декабря. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря. В последний день недели доллар потерял 1 коп., есть взлетев на 30 коп., а польский - на 7 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,27

Курс евро

  • 1 евро - 49,51

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,71

Как сообщалось, на этой неделе курс евро в Украине установил новый рекорд . По состоянию на 12 декабря его официальный курс к гривне достиг исторически рекордного уровня – 49,51. В то время как в понедельник, 8 декабря, он составлял 48,99 грн.

