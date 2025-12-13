- Дата публикации
Курс валют на выходные, 13-14 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 1 декабря.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря. В последний день недели доллар потерял 1 коп., есть взлетев на 30 коп., а польский - на 7 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,27
Курс евро
1 евро - 49,51
Курс злотого
1 польский злотый - 11,71
Как сообщалось, на этой неделе курс евро в Украине установил новый рекорд . По состоянию на 12 декабря его официальный курс к гривне достиг исторически рекордного уровня – 49,51. В то время как в понедельник, 8 декабря, он составлял 48,99 грн.