Священник из Львова умер во время военных учений: подробности

Львовский священник Орест Черный скончался 29 ноября 2025 года на территории Черновицкой области.

Об этом пишет Львовский городской совет.

Он проходил базовую общевойсковую подготовку после мобилизации в 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

Орест Черный родился 19 января 1979 во Львове в большой семье четырех священников и монахини. Учился в Монастыре Редемптористов, а затем во Львовской Богословской Академии, где получил диплом богослова.

Орест Черный

В течение 20 лет он служил в трех приходах Львова, ежедневно пел в храме и помогал людям.

Менее чем через месяц после мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины священник Орест Черный погиб во время подготовки. Его родные и коллеги отмечают его скромность, вежливость и искренность.

Похоронили священника Ореста Черного на Голосковском кладбище.

